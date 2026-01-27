بعد عامين على طلاقهما.. هذه حقيقة عودة تامر حسني إلى بسمة بوسيل

تحدثت مؤخرا أنباء عن عودة الفنان المصري الى طليقته الفنانة المغربية وذلك بعد عامين من الانفصال ما أثار جدلا عبر مواقع التواصل.وفي هذا الإطار، علّقت المخرجة على الأخبار المنتشرة، مشيرة إلى أن الأمور بينهما باقية على حالها، وأن الجمهور لا يزال يتمنى عودتهما الى بعض.وقالت سارة في ندوة صحافية رداً على سؤال عن حقيقة عودة تامر وبسمة الى بعض: "الناس بتحب بسمة بوسيل وتامر حسني مع بعض وهما مرجعوش، ولكن دايماً بيتعاطفوا معاهم ونفسهم يرجعوا، ونتمنى ربنا يعمل ليهم الخير".وعن العلاقة التي تجمعها بحسني، قالت سارة وفيق: "أنا وتامر أصدقاء وهو فنان كبير والحمد لله ربنا وفّقني إني اشتغل معاه والكيمياء بتاعتنا حلوة أوي مع بعض أنا وهو إخوات بعيداً عن الشغل بنثق في بعض جداً".