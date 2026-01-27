بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!

أُصيب الفنان ، بجلطة في المخّ استدعت نقله إلى المستشفى.



ويخضع الصريطي للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، حيث يقوم الفريق الطبي المختص بمتابعة حالته الصحية عن قرب مع إجراء التحاليل والأشعة اللازمة. (العربية)

Advertisement