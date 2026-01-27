تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بالصورة نقل فنان قدير إلى المستشفى... أُصيب بجلطة!
Lebanon 24
27-01-2026
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب الفنان
سامح الصريطي
، بجلطة في المخّ استدعت نقله إلى المستشفى.
ويخضع الصريطي للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، حيث يقوم الفريق الطبي المختص بمتابعة حالته الصحية عن قرب مع إجراء التحاليل والأشعة اللازمة. (العربية)
arab
تابع
