فنون ومشاهير
بالصور... فنانة لبنانية في المستشفى: "الليلة كانت كتير صعبة"
Lebanon 24
27-01-2026
|
06:27
photos
نشرت الفنانة
مي حريري
، فيديو عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "إنستغرام"، من داخل المستشفى.
وقالت حريري: "الليلة كانت كتير صعبة، بس الحمدلله صرت أحسن".
وأضافت: "عم بتحسن الحمدلله".
