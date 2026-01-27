بالصورة... المرض يُبعد فناناً عربيّاً كبيراً عن الساحة الفنيّة

شهدت الحالة الصحية للفنان البالغ من العمر 82 عاما، تراجعاً أبعده عن الساحة الفنية التي كان نشطاً فيها حتى وقت قريب.



وزار وفد من نقابة الفنانين كريم، في منزله للاطمئنان على صحته والوقوف على احتياجاته. (ارم نيوز)