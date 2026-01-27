شجون الهاجري وبوشهري… صداقة تتجاوز حدود الفنّ

عبّرت الممثّلة الكويتيّة شجون الهاجري عن مشاعرها تجاه زميلها الممثّل بوشهري، من خلال رسالة تهنئة خاصّة وجّهتها إليه بمناسبة عيد ميلاده، كشفت فيها عن عمق العلاقة الإنسانيّة الّتي تجمعهما والتي تتجاوز إطار العمل الفنّي.

وكشفت شجون، بثلاث كلمات، طبيعة علاقتها ببوشهري، واصفةً إيّاه بـ«صديق وأخ وأب أحيانًا»، في رسالة عكست الصداقة الصادقة والدعم المتبادل.

وشاركت شجون جمهورها صورة تجمعها ببوشهري عبر حسابها على «إنستغرام»، أرفقتها بكلمات حملت الكثير من الودّ والامتنان، مؤكّدةً مكانته المحوريّة في حياتها والدور الداعم الذي شكّل لها مصدر ثقة واطمئنان على مرّ السنوات، كما تمنّت له مستقبلًا مليئًا بالنجاحات والراحة والسعادة.

، تفاعل عبد الله بوشهري مع التهنئة، معربًا عن تقديره الكبير لشجون، ومتمنّيًا أن تحمل المرحلة المقبلة الخير لهما على الصعيدين الشخصي والمهني.

وعلى الصعيد الفنّي، يستعدّ للظهور معًا في عمل درامي مرتقب يُعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2026، بعنوان «أمور عائلية»، من إخراج أحمد عبد الواحد وتأليف فهد العليوة، وبمشاركة نخبة من نجوم الدراما.