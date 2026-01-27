تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

ميمي جمال بثلاثة أعمال في رمضان 2026

Lebanon 24
27-01-2026 | 14:00
ميمي جمال بثلاثة أعمال في رمضان 2026
تواصل الفنانة ميمي جمال حضورها القوي في موسم دراما رمضان 2026، من خلال مشاركتها في أكثر من مسلسل جديد يُصوَّر حاليًا، مقدّمةً مجموعة من الأدوار المتنوّعة التي تؤكّد استمرار تألّقها وحضورها اللافت على الساحة الدرامية، لا سيّما منذ عودتها إلى التمثيل قبل أربع سنوات بعد فترة غياب طويلة.

وتشارك ميمي جمال في مسلسل «مناعة» بشخصية «حفيظة»، عمة «غرام» التي تجسّد دورها الفنانة هند صبري، حيث تعيشان معًا في حي الباطنية، وتدور بينهما مواقف إنسانية واجتماعية متعدّدة ضمن عمل مستوحى من أحداث حقيقية، يُقدَّم في 15 حلقة. وتتناول أحداث المسلسل قصة «غرام» التي تنتمي إلى عائلة بسيطة، وتتعرض لصدمة قاسية بمقتل زوجها في الحلقة الأولى، ما يدفعها إلى الدخول في عالم تجارة الممنوعات لمواجهة ظروف قاسية ومسؤوليات متزايدة.

كما تشارك في بطولة مسلسل «على قد الحب» إلى جانب نيللي كريم، حيث تؤدي دور والدة الفنان شريف سلامة، في عمل ذي طابع اجتماعي نفسي، يتناول شبكة من العلاقات الإنسانية المعقّدة والمشاعر المتداخلة بين الحب والتحديات الأسرية والمهنية.

وتظهر ميمي جمال أيضًا في مسلسل «هي كيميا» مع مصطفى غريب ودياب، وهو عمل مستوحى من فيلم «الكيف» الشهير، لكن برؤية درامية معاصرة تعتمد على الكوميديا وتواكب روح العصر.

وعلى صعيد آخر، تمر الفنانة ميمي جمال بظروف إنسانية صعبة عقب وفاة خالتها في مدينة الإسكندرية، ما دفعها إلى إيقاف بعض ارتباطاتها الرسمية مؤقتًا، واعتذارها عن حضور ندوة تكريمها ضمن برنامج «نجم وندوة» التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة

