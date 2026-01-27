تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
ليلى علوي تشارك جمهورها لحظات خاصة من احتفالها بعيد نجلها

Lebanon 24
27-01-2026 | 16:00
ليلى علوي تشارك جمهورها لحظات خاصة من احتفالها بعيد نجلها
احتفلت الفنانة ليلى علوي بعيد ميلاد نجلها خالد، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها هذه المناسبة الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، من خلال فيديو يجمع صورهما في مختلف المراحل العمرية له من الصغر في اللحظات التي جمعت بينهما، موجهة إليه رسالة مليئة بالحب والمشاعر الصادقة، قائلة: كل سنة وأنت طيب يا عنيا يا خلودة، دايما جنبي وفرحانة وفخورة بيك يا أحلى حاجة في حياتي، يا كل حياتي، لأنك إنت يا حبيبي من نعم ربنا عليا.

 
