ليلى علوي تشارك جمهورها لحظات خاصة من احتفالها بعيد نجلها

احتفلت الفنانة بعيد ميلاد نجلها خالد، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها هذه المناسبة الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، من خلال فيديو يجمع صورهما في مختلف المراحل العمرية له من الصغر في اللحظات التي جمعت بينهما، موجهة إليه رسالة مليئة بالحب والمشاعر الصادقة، قائلة: كل سنة وأنت طيب يا عنيا يا خلودة، دايما جنبي وفرحانة وفخورة بيك يا أحلى حاجة في حياتي، يا ، لأنك إنت من نعم ربنا عليا.