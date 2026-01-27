تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
كانييه ويست يكشف نوبة الهوس التي أثرت على سلوكه
أصدر مغني الراب الأميركي كانييه ويست بيان اعتذار علني، على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحاته وتغريداته خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت عبارات معادية للسامية وإساءات بحق اليهود وزوجته بيانكا سينسوري، إضافة إلى نشره صورة ظهر فيها مرتدياً لباساً يحمل دلالات عنصرية.

وجاء الاعتذار في إعلان مطوّل نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، أوضح فيه ويست أنه عانى في مطلع عام 2025 من نوبة هوس استمرت نحو أربعة أشهر، ترافقت مع اضطرابات نفسية وسلوك اندفاعي، قال إنها أدت إلى تدهور كبير في حياته الشخصية والمهنية، ووصل خلالها إلى مراحل فقد فيها الرغبة في الاستمرار.

وأشار ويست إلى أن زوجته بيانكا سينسوري لعبت دوراً محورياً في دفعه لطلب المساعدة الطبية بعد تفاقم حالته، مرجعاً معاناته النفسية إلى إصابة دماغية قديمة لم تُشخّص لسنوات، تعود إلى حادث وقع قبل 25 عاماً.

