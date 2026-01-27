تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"يلي بدّو يمشي"… وائل منصور يختار الصراحة ويعود بثقة

Lebanon 24
27-01-2026 | 16:40
A-
A+
يلي بدّو يمشي… وائل منصور يختار الصراحة ويعود بثقة
يلي بدّو يمشي… وائل منصور يختار الصراحة ويعود بثقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعود الفنان وائل منصور إلى الواجهة الفنية بخطى ثابتة وإصرار لا يعرف التراجع، من خلال أغنيته الجديدة “Yalli Bado Yimshi – يلي بدّو يمشي”في عمل يحمل بين سطوره موقفًا واضحًا أكثر مما هو مجرّد إصدار فني عابر.

تأتي الأغنية بعد مرحلة مليئة بالتحديات والتجارب المتفاوتة، بين نجاحات وضغوط ومحطات صعبة، إلا أنّ وائل يختار هذه المرّة أن يعبّر بصراحة: من يريد البقاء فمرحبًا به، ومن قرر الرحيل فليذهب دون تردّد. رسالة مباشرة، صادقة، لا تهادن ولا تساوم، وتعكس قناعة راسخة بأن الاستمرار خيار، والثبات قرار.

ولا تُصنّف «يلي بدّو يمشي» ضمن الأغاني العاطفية التقليدية، بل ترجمة واقعية لمشاعر عاشها كثيرون، قدّمها وائل بأسلوبه الخاص، وبصوت يحمل نبرة التحدّي والوعي، مؤكدًا أن التمسّك بالذات وبمن يشبهك أهم من إرضاء من لا يريد الاستمرار.
 
على الصعيد الفني، جاء العمل متكامل العناصر، إذ حمل كلمات فايز الكردي، وألحان أحمد بركات، فيما تولّى El Rizk الإنتاج الموسيقي، ووقّع DJ Nass الميكس والماسترينغ.

أما الكليب، فتم تصويره في سيدني تحت إدارة المخرجة Olivia Tremul، مقدّمًا صورة بصرية هادئة تعكس مضمون الأغنية ورسالتها.

وفي دليل واضح على تفاعل الجمهور، حققت الأغنية أكثر من 600 ألف استماع خلال أقل من خمسة أيام من إطلاقها، ما يؤكد صداها الواسع وحضورها القوي على المنصات الرقمية.

وعلى صعيد الحفلات، يواصل وائل منصور لقاء جمهوره بشكل مباشر من خلال إحيائه سهرات فنية في Bilion the club حيث يقدّم مجموعة من أعماله وسط أجواء تفاعلية لاقت استحسان الحاضرين، مؤكّدًا أن حضوره على الأرض لا يقل أهمية عن حضوره الرقمي.

 «يلي بدّو يمشي»… رسالة واضحة، توقيتها دقيق، وصوت يقول بثقة: الطريق مستمر لمن يعرف إلى أين يتجه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: ترامب يختار شخصياً الأسماء المرشحة لعضوية مجلس السلام في #غزة
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تتويجا لمئوية منصور الرحباني.. "أسافر وحدي ملكاً" ملحمة موسيقية غنائية بمستوى عالمي (صور)
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا اختار ترامب ضربة "حاسمة" لايران وليست "تحذيرية"؟
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
‌"أكسيوس": نتنياهو يختار فريق تفاوض جديد مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
28/01/2026 04:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد بركات

إلى أين

الكردي

الماسة

الكرد

بركات

الترا

الماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-01-27
Lebanon24
16:00 | 2026-01-27
Lebanon24
15:00 | 2026-01-27
Lebanon24
14:00 | 2026-01-27
Lebanon24
12:10 | 2026-01-27
Lebanon24
10:00 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24