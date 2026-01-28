لمحبي شيرين عبد الوهاب.. هذه آخر تطورات حالتها الصحية

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تحسنت الحالة الصحية للفنانة
المصرية
شيرين عبدالوهاب
في الساعات الماضية، حيث كشف طبيبها المعالج الدكتور نبيل
عبد المقصود
عن عودتها لمنزلها.
وأكد طبيب
شيرين
ع في تصريحات صحفية، أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أنها بخير حاليًا وانتقلت إلى مرحلة الاستشفاء في منزلها بعد متابعة طبية دقيقة.
وأوضح نبيل أن استكمال العلاج يتم في أجواء من الراحة والهدوء، مع الالتزام بالتعليمات الطبية اللازمة لضمان التعافي الكامل، مما يطمئن الجمهور ويضع حدًا للشائعات المتداولة حول وضعها الصحي، في الأيام القليلة الماضية.
