فنون ومشاهير
"سهرة طويلة"... جديد الفنانة سميّة بعلبكي (فيديو)
Lebanon 24
28-01-2026
|
06:22
photos
مع إطلالة العام الجديد تطلق الفنانة سميّة
بعلبكي
عملها الجديد "سهرة طويلة" من كلمات
ليلى منصور
، موسيقى وتوزيع
نشأت سلمان
وهو التعامل الثاني مع الموسيقي اللبناني السويسري بعد إطلاق مغناة "عيناك وطني" ، العمل الأوركسترالي الذي كان قد صدر في العام ٢٠٢٣.
ويترافق العمل الجديد "سهرة طويلة" مع فيديو كليب للأغنية من إخراج يسرى
الخطيب
تظهر فيه بعلبكي في إطلالة جديدة مميزة ملائمة لطبيعة العمل، وهو من نوع "Dance Pop”.
وتستعد الفنانة
سمية بعلبكي
مع بداية العام لإطلاق العديد من الأغنيات الحديدة منها الكلاسيكي والحديث.
