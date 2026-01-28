"سهرة طويلة"... جديد الفنانة سميّة بعلبكي (فيديو)

مع إطلالة العام الجديد تطلق الفنانة سميّة عملها الجديد "سهرة طويلة" من كلمات ، موسيقى وتوزيع وهو التعامل الثاني مع الموسيقي اللبناني السويسري بعد إطلاق مغناة "عيناك وطني" ، العمل الأوركسترالي الذي كان قد صدر في العام ٢٠٢٣.

ويترافق العمل الجديد "سهرة طويلة" مع فيديو كليب للأغنية من إخراج يسرى تظهر فيه بعلبكي في إطلالة جديدة مميزة ملائمة لطبيعة العمل، وهو من نوع "Dance Pop”.

وتستعد الفنانة مع بداية العام لإطلاق العديد من الأغنيات الحديدة منها الكلاسيكي والحديث.