Najib Mikati
فنون ومشاهير

"سهرة طويلة"... جديد الفنانة سميّة بعلبكي (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2026 | 06:22
سهرة طويلة... جديد الفنانة سميّة بعلبكي (فيديو)
مع إطلالة العام الجديد تطلق الفنانة سميّة بعلبكي عملها الجديد "سهرة طويلة" من كلمات ليلى منصور،  موسيقى وتوزيع نشأت سلمان وهو التعامل الثاني مع الموسيقي اللبناني السويسري بعد إطلاق مغناة "عيناك وطني" ، العمل الأوركسترالي الذي كان قد صدر في العام ٢٠٢٣.
ويترافق العمل الجديد "سهرة طويلة" مع فيديو كليب للأغنية من إخراج يسرى الخطيب تظهر فيه بعلبكي في إطلالة جديدة مميزة ملائمة لطبيعة العمل، وهو من نوع "Dance Pop”. 
وتستعد الفنانة سمية بعلبكي مع بداية العام لإطلاق العديد من الأغنيات الحديدة منها الكلاسيكي والحديث.
 
 
 
عامل الثاني

نشأت سلمان

ليلى منصور

أوركسترا

youtube

الخطيب

بعلبكي

