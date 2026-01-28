تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها

Lebanon 24
28-01-2026 | 08:03
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها photos 0
أثارت والدة الفنانة المصرية منة فضالي حالة من القلق بين جمهور ابنتها، بعدما كشفت عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، مطالبة المتابعين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وشاركت والدة منة عبر حسابها على فيسبوك صورة لابنتها بدت فيها مرهقة، موضحة أن حرارتها وصلت إلى 40 درجة مئوية، وأن حالتها الصحية حالت دون قدرتها على الحركة، ما استدعى تدخل الأطباء.



