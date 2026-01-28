فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها

أثارت والدة الفنانة حالة من القلق بين جمهور ابنتها، بعدما كشفت عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، مطالبة المتابعين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



وشاركت والدة منة عبر حسابها على صورة لابنتها بدت فيها مرهقة، موضحة أن حرارتها وصلت إلى 40 درجة مئوية، وأن حالتها الصحية حالت دون قدرتها على الحركة، ما استدعى تدخل الأطباء.









