تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
28-01-2026
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت والدة الفنانة
المصرية
منة فضالي
حالة من القلق بين جمهور ابنتها، بعدما كشفت عن تعرّضها لوعكة صحية مفاجئة، مطالبة المتابعين بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
وشاركت والدة منة عبر حسابها على
فيسبوك
صورة لابنتها بدت فيها مرهقة، موضحة أن حرارتها وصلت إلى 40 درجة مئوية، وأن حالتها الصحية حالت دون قدرتها على الحركة، ما استدعى تدخل الأطباء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من أمام الكعبة.. شقيقة فنانة شهيرة تطلب الدعاء لشيرين عبد الوهاب (صورة)
Lebanon 24
من أمام الكعبة.. شقيقة فنانة شهيرة تطلب الدعاء لشيرين عبد الوهاب (صورة)
28/01/2026 19:01:34
28/01/2026 19:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
28/01/2026 19:01:34
28/01/2026 19:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تطلب 100 ألف دولار للمشاركة في برنامج رامز جلال! (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تطلب 100 ألف دولار للمشاركة في برنامج رامز جلال! (صورة)
28/01/2026 19:01:34
28/01/2026 19:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
زوجة نجم ستار أكاديمي في المستشفى.. وطلب للدعاء لها (صورة)
28/01/2026 19:01:34
28/01/2026 19:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
منة فضالي
المصرية
فيسبوك
العاج
مصرية
مصري
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحدّثت عن الحبّ... ما هي مواصفات رجل أحلام كارين رزق الله؟ (فيديو)
Lebanon 24
تحدّثت عن الحبّ... ما هي مواصفات رجل أحلام كارين رزق الله؟ (فيديو)
10:48 | 2026-01-28
28/01/2026 10:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صدر قرار بسجنها... توقيف فنانة معروفة خلال تجديدة رخصة القيادة (صورة)
Lebanon 24
صدر قرار بسجنها... توقيف فنانة معروفة خلال تجديدة رخصة القيادة (صورة)
09:30 | 2026-01-28
28/01/2026 09:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"سهرة طويلة"... جديد الفنانة سميّة بعلبكي (فيديو)
Lebanon 24
"سهرة طويلة"... جديد الفنانة سميّة بعلبكي (فيديو)
06:22 | 2026-01-28
28/01/2026 06:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. هيفا وهبي تسرق الأضواء في باريس وفيديو لها يُشعل المواقع
Lebanon 24
بدت كالأميرات.. هيفا وهبي تسرق الأضواء في باريس وفيديو لها يُشعل المواقع
04:51 | 2026-01-28
28/01/2026 04:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي شيرين عبد الوهاب.. هذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
لمحبي شيرين عبد الوهاب.. هذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:28 | 2026-01-28
28/01/2026 02:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
Lebanon 24
بعد الظهر.. هزّة ضربت منطقة لبنانية
12:38 | 2026-01-27
27/01/2026 12:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:48 | 2026-01-28
تحدّثت عن الحبّ... ما هي مواصفات رجل أحلام كارين رزق الله؟ (فيديو)
09:30 | 2026-01-28
صدر قرار بسجنها... توقيف فنانة معروفة خلال تجديدة رخصة القيادة (صورة)
06:22 | 2026-01-28
"سهرة طويلة"... جديد الفنانة سميّة بعلبكي (فيديو)
04:51 | 2026-01-28
بدت كالأميرات.. هيفا وهبي تسرق الأضواء في باريس وفيديو لها يُشعل المواقع
02:28 | 2026-01-28
لمحبي شيرين عبد الوهاب.. هذه آخر تطورات حالتها الصحية
23:49 | 2026-01-27
90 ألف دولار لليلة الواحدة.. هذه شروط راغب علامة لإحياء حفلات الأعراس في مصر
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
28/01/2026 19:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
28/01/2026 19:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
28/01/2026 19:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24