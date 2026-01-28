تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
"ارجعي لحالك".. أمل حجازي توجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب (فيديو)
Lebanon 24
28-01-2026
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت المطربة
اللبنانية
أمل حجازي
رسالة خاصة إلى
شيرين عبدالوهاب
، ووصفت صوتها بأنه "صوت مصر".
وكشفت
حجازي
، في لقاء مع الإعلامي
نيشان
، عن ترتيب الأصوات التي تستمع إليها، مؤكدة أنها تتابع
من مصر
شيرين
عبدالوهاب
وأنغام وآمال ماهر.
وقالت أمل: "أحب صوت شيرين وزعلت كتير على
اللى
صار معها، وبدي ترجع وتكون قوية، لأنه حرام هذا الصوت والإحساس، نفقد شيرين".
وتابعت: "أقول لها ارجعي لحالك، ارجعي بأمجاد الأغاني اللي قدمتيها للناس، وعشق بها شخصيتك، وبالمناسبة شيرين بها من صفات شخصيتي، حساسة ورقيقة واتظلمت".
ووجه نيشان، سؤاله إلى أمل حجازي، من تختار للقب صوت مصر، من بين المطربات الثلاث،
أنغام
، وشيرين، وآمال ماهر، وأجابت: "شيرين".
