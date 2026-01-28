"ارجعي لحالك".. أمل حجازي توجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب (فيديو)

وجهت المطربة رسالة خاصة إلى ، ووصفت صوتها بأنه "صوت مصر".



وكشفت ، في لقاء مع الإعلامي ، عن ترتيب الأصوات التي تستمع إليها، مؤكدة أنها تتابع وأنغام وآمال ماهر.



وقالت أمل: "أحب صوت شيرين وزعلت كتير على صار معها، وبدي ترجع وتكون قوية، لأنه حرام هذا الصوت والإحساس، نفقد شيرين".



وتابعت: "أقول لها ارجعي لحالك، ارجعي بأمجاد الأغاني اللي قدمتيها للناس، وعشق بها شخصيتك، وبالمناسبة شيرين بها من صفات شخصيتي، حساسة ورقيقة واتظلمت".



ووجه نيشان، سؤاله إلى أمل حجازي، من تختار للقب صوت مصر، من بين المطربات الثلاث، ، وشيرين، وآمال ماهر، وأجابت: "شيرين".









