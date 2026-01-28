تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان قدير (صورة)

Lebanon 24
28-01-2026 | 16:24
A-
A+
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان قدير (صورة)
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان قدير (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توفي الفنان العراقي مكصد الحلي، اليوم الأربعاء، عن 71 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.


وبرحيله، فقدت الساحة الفنية اسمًا ترك بصمة واضحة في الأغنية العراقية، خصوصًا في اللون الريفي، من خلال أعمال غنائية راسخة لا تزال حاضرة في الذاكرة.


وفي هذا الإطار، أوضح الملحن العراقي زياد الأمير، المقرّب من الراحل، في تصريحات صحفية، أن مكصد الحلي توفي داخل مستشفى بغداد التعليمي، بعد خضوعه لعملية جراحية في الحنجرة لاستئصال ورم سرطاني.


وأشار إلى أن وضعه الصحي تدهور بشكل سريع عقب العملية، إلى أن فارق الحياة عصر الأربعاء داخل المستشفى.


ووفقًا لتقارير إعلامية، عانى الراحل مكصد الحلي سرطان الحنجرة، إلا أن المرض لم يمنعه من مواصلة نشاطه الغنائي والمشاركة في المنتديات الفنية والثقافية حتى قبيل دخوله المستشفى بنحو أسبوع، في صورة تعكس عمق ارتباطه بفنه وإخلاصه لمسيرته الفنية.


ويُعد الراحل من أبرز الأصوات التي برزت في الأغنية الريفية العراقية، إذ حافظ على حضورها رغم شحّ الدعم الإنتاجي، ما أسهم في ترسيخ مكانته فنيًا وثقافيًا، وكرّس صوته لصون التراث الغنائي وإعادة تقديمه بروح معاصرة.

وُلد مكصد الحلي عام 1955 في قرية عنانة التابعة لمدينة الحلة بمحافظة بابل، ونشأ في بيئة ثقافية غنية كان لها دور أساسي في صقل موهبته، ليصبح لاحقًا أحد أعمدة الغناء الريفي في العراق.

وتميّز الراحل بقدرة لافتة على أداء الأطوار الريفية الصعبة، واضعًا نصب عينيه الحفاظ على الموروث الغنائي المحلي وتقديمه بأسلوب متجدّد، الأمر الذي قرّبه من الجمهور في الريف والمدينة على حد سواء. (آرم نيوز) 











 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة ممثل عربيّ قدير (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
​بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تدهورت حالته كثيراً... وفاة فنان عربيّ كبير بعد صراع مع المرض
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة الأديب ناجح المعموري عن 81 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظة بابل

العراقية

العراقي

العراق

عراقية

بغداد

الترا

عراقي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2026-01-28
Lebanon24
10:48 | 2026-01-28
Lebanon24
09:30 | 2026-01-28
Lebanon24
08:03 | 2026-01-28
Lebanon24
06:22 | 2026-01-28
Lebanon24
04:51 | 2026-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24