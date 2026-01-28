بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان قدير (صورة)

ويُعد الراحل من أبرز الأصوات التي برزت في الأغنية الريفية العراقية، إذ حافظ على حضورها رغم شحّ الدعم الإنتاجي، ما أسهم في ترسيخ مكانته فنيًا وثقافيًا، وكرّس صوته لصون التراث الغنائي وإعادة تقديمه بروح معاصرة.

وُلد مكصد الحلي عام 1955 في قرية عنانة التابعة لمدينة الحلة بمحافظة ، ونشأ في بيئة ثقافية غنية كان لها دور أساسي في صقل موهبته، ليصبح لاحقًا أحد أعمدة الغناء الريفي في .

وتميّز الراحل بقدرة لافتة على أداء الأطوار الريفية الصعبة، واضعًا نصب عينيه الحفاظ على الموروث الغنائي المحلي وتقديمه بأسلوب متجدّد، الأمر الذي قرّبه من الجمهور في الريف والمدينة على حد سواء. (آرم نيوز)





