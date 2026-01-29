بطلة "الطائر الرفراف" ترفض مشاهد القبلات مع هذا النجم التركي الشهير.. إليكم السبب

رفضت الممثلة أفرا ساراتش تنفيذ مشهد قبلة كان مكتوبًا في سيناريو مسلسلها الجديد Abi مع النجم كنان إميرزالي أوغلو بسبب فارق السن بينهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وهذا القرار تحوّل في الساعات الماضية إلى حديث الوسط الفني والإعلامي في ، وفتحت بابًا واسعًا للنقاش حول حدود الممثلين وما يجري خلف الكاميرا.



علما ان مسلسل Abi أو "العائلة هي الامتحان" كان محور جدل واسع حتى قبل عرض حلقته الأولى، خصوصًا بسبب النقاشات المتعلقة بفارق العمر بين أبطاله، وهو ما أشعل ووسائل الإعلام التركية. ومع انطلاق ، لم تعد الأحاديث محصورة بما يُقدَّم على الشاشة فقط، بل انتقلت بقوة إلى ما يحدث خلفها.



ويحقق المسلسل انطلاقة قوية على مستوى نسب المشاهدة، حيث سجل أرقامًا مرتفعة وضعته في صدارة الأعمال المعروضة منذ حلقته الأولى.



يُذكر ان افرا عُرفت من خلال مسلسل "الطائر الرفراف" الذي حقق نجاحا كبيرا.