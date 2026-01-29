تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بطلة "الطائر الرفراف" ترفض مشاهد القبلات مع هذا النجم التركي الشهير.. إليكم السبب
Lebanon 24
29-01-2026
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت الممثلة
التركية
أفرا ساراتش
أوغلو
تنفيذ مشهد قبلة كان مكتوبًا في سيناريو مسلسلها الجديد Abi مع النجم كنان إميرزالي أوغلو بسبب فارق السن بينهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وهذا القرار تحوّل في الساعات الماضية إلى حديث الوسط الفني والإعلامي في
تركيا
، وفتحت بابًا واسعًا للنقاش حول حدود الممثلين وما يجري خلف الكاميرا.
علما ان مسلسل Abi أو "العائلة هي الامتحان" كان محور جدل واسع حتى قبل عرض حلقته الأولى، خصوصًا بسبب النقاشات المتعلقة بفارق العمر بين أبطاله، وهو ما أشعل
مواقع التواصل الاجتماعي
ووسائل الإعلام التركية. ومع انطلاق
العرض
، لم تعد الأحاديث محصورة بما يُقدَّم على الشاشة فقط، بل انتقلت بقوة إلى ما يحدث خلفها.
ويحقق المسلسل انطلاقة قوية على مستوى نسب المشاهدة، حيث سجل أرقامًا مرتفعة وضعته في صدارة الأعمال المعروضة منذ حلقته الأولى.
يُذكر ان افرا عُرفت من خلال مسلسل "الطائر الرفراف" الذي حقق نجاحا كبيرا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
29/01/2026 10:56:09
29/01/2026 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بطلة حياتي".. فنان شهير ينعى شقيقته بعد صراع مع السرطان
Lebanon 24
"كانت بطلة حياتي".. فنان شهير ينعى شقيقته بعد صراع مع السرطان
29/01/2026 10:56:09
29/01/2026 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حصل معه خطير جدّاً... لهذا السبب انسحب الممثل التركيّ الشهير من مسلسل "شراب التوت"
Lebanon 24
ما حصل معه خطير جدّاً... لهذا السبب انسحب الممثل التركيّ الشهير من مسلسل "شراب التوت"
29/01/2026 10:56:09
29/01/2026 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طرده من العمل.. فريق مسلسل "شراب التوت" التركي يودع بطله (فيديو)
Lebanon 24
بعد طرده من العمل.. فريق مسلسل "شراب التوت" التركي يودع بطله (فيديو)
29/01/2026 10:56:09
29/01/2026 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
وسائل الإعلام
التركية
النقاش
تركيا
أوغلو
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد طرده من العمل.. فريق مسلسل "شراب التوت" التركي يودع بطله (فيديو)
Lebanon 24
بعد طرده من العمل.. فريق مسلسل "شراب التوت" التركي يودع بطله (فيديو)
02:24 | 2026-01-29
29/01/2026 02:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة!
Lebanon 24
بالفيديو.. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة!
23:00 | 2026-01-28
28/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان قدير (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان قدير (صورة)
16:24 | 2026-01-28
28/01/2026 04:24:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"ارجعي لحالك".. أمل حجازي توجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب (فيديو)
Lebanon 24
"ارجعي لحالك".. أمل حجازي توجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب (فيديو)
14:53 | 2026-01-28
28/01/2026 02:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن الحبّ... ما هي مواصفات رجل أحلام كارين رزق الله؟ (فيديو)
Lebanon 24
تحدّثت عن الحبّ... ما هي مواصفات رجل أحلام كارين رزق الله؟ (فيديو)
10:48 | 2026-01-28
28/01/2026 10:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:24 | 2026-01-29
بعد طرده من العمل.. فريق مسلسل "شراب التوت" التركي يودع بطله (فيديو)
23:00 | 2026-01-28
بالفيديو.. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة!
16:24 | 2026-01-28
بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان قدير (صورة)
14:53 | 2026-01-28
"ارجعي لحالك".. أمل حجازي توجّه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب (فيديو)
10:48 | 2026-01-28
تحدّثت عن الحبّ... ما هي مواصفات رجل أحلام كارين رزق الله؟ (فيديو)
09:30 | 2026-01-28
صدر قرار بسجنها... توقيف فنانة معروفة خلال تجديدة رخصة القيادة (صورة)
فيديو
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
Lebanon 24
لليوم الثالث.. مجلس النواب يبحث مشروع قانون الموازنة (مباشر)
03:01 | 2026-01-29
29/01/2026 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24