مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)

رد الفنان المصري على الاتهامات التي طاولت مسلسله الرمضاني الجديد "أولاد " عن وجود تجاوزات وألفاظ غير مناسبة في المسلسل، إضافة الى حديثه عن كواليس التصوير.



وقال المصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "ست ستات" الذي تقدّمه الإعلامية جاسمين طه على فضائية "dmc": "سيناريو "أولاد الراعي" خالٍ من أي مشاهد أو جمل مسيئة، فهو مسلسل اجتماعي ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين".



وتابع: "المسلسل مشرِّف، ويفتقده قبل المجتمع المصري، وسيكون له أثر كبير في المجتمع العربي".



وأضاف المصري: "لكل بيت حكاية، وأولاد الراعي له حكاية، ومشكلة عائلة أولاد الراعي ليست في الميراث أو المال، بل تتعلق بأمور كثيرة أهم من المال".



يُذكر أن ماجد المصري يعود الى البطولة المطلقة في الدراما من خلال مسلسله الجديد " أولاد الراعي"، وهو من تأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل.





