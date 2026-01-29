صحاب الأرض... دراما إنسانية عن فلسطين في رمضان 2026

طرحت منصة Watch It البرومو الدعائي الأول لمسلسل "صحاب الأرض" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، حيث خطف البرومو الأنظار منذ اللحظات الأولى بطرحه الإنساني المختلف.
يقدم المسلسل معالجة فنية مؤثرة للمأساة الإنسانية في فلسطين، إذ تدور الأحداث في قلب الحرب على غزة، من خلال قصة حب استثنائية تنشأ وسط الدمار، لتصبح المشاعر الصادقة والإنسانية ملاذ الأبطال الوحيد في مواجهة قسوة الواقع والصراع اليومي من أجل البقاء.
وفي خطوة ترويجية جديدة، كشف المنتج أحمد طارق عن البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه على إنستقرام، استعدادًا لمشاركته في السباق الرمضاني. ويظهر على البوستر كل من منة شلبي وإياد نصار وهما يمسكان بطفل، بينما يديران ظهريهما للكاميرا، في صورة تحمل دلالات إنسانية عميقة تعكس أجواء العمل وطبيعته الدرامية.
ويضم مسلسل "صحاب الأرض" نخبة من النجوم على رأسهم إياد نصار ومنة شلبي، إلى جانب كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.