بعد حادث خطير... ندوب على وجه باكس جولي بيت في أول ظهور له

ظهر باكس ، نجل النجمين وبراد بيت، في شوارع برفقة والدته، حيث لفت الأنظار بوجود ندوب واضحة وكدمات على وجهه، وذلك في أول ظهور علني له بعد الحادث المروري الخطير الذي تعرض له مؤخراً.



تعود الواقعة إلى شهر الماضي، حين كان باكس يقود دراجته الكهربائية في لوس أنجلوس دون ارتداء خوذة حماية، مما أدى إلى اصطدامه بمؤخرة سيارة كانت متوقفة عند إشارة مرور. تسبب الحادث في إصابة باكس بجروح خطيرة في الرأس وألم في الورك، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة لعدة أيام.



رغم مرور عدة أشهر على الحادث، إلا أن آثار الإصابة بدت جلية خلال جولة تسوق قام بها مع والدته أنجلينا جولي، حيث ظهرت ندبة كبيرة على جبهته بالإضافة إلى كدمات تحت عينه. وبحسب مصادر مقربة، فإن باكس يواصل رحلة التعافي الطويلة، وسط رعاية مستمرة من والدته وأشقائه، في ظل استمرار القطيعة مع والده .



أشارت التقارير إلى أن أنجلينا جولي كانت تلازم نجلها طوال فترة مكوثه في المستشفى وخلال مراحل علاجه المنزلي، فيما وصفت المصادر الحادث بأنه كان "مروعاً"، مؤكدة أن عدم ارتداء الخوذة كان عاملاً أساسياً في تفاقم خطورة الإصابة التي تركت هذه الآثار الواضحة على وجه الشاب البالغ من العمر 20 عاماً.





Advertisement