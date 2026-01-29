تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حادث خطير... ندوب على وجه باكس جولي بيت في أول ظهور له

Lebanon 24
29-01-2026 | 07:58
A-
A+
بعد حادث خطير... ندوب على وجه باكس جولي بيت في أول ظهور له
بعد حادث خطير... ندوب على وجه باكس جولي بيت في أول ظهور له photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ظهر باكس جولي بيت، نجل النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت، في شوارع لوس أنجلوس برفقة والدته، حيث لفت الأنظار بوجود ندوب واضحة وكدمات على وجهه، وذلك في أول ظهور علني له بعد الحادث المروري الخطير الذي تعرض له مؤخراً.

تعود الواقعة إلى شهر تموز الماضي، حين كان باكس يقود دراجته الكهربائية في لوس أنجلوس دون ارتداء خوذة حماية، مما أدى إلى اصطدامه بمؤخرة سيارة كانت متوقفة عند إشارة مرور. تسبب الحادث في إصابة باكس بجروح خطيرة في الرأس وألم في الورك، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة لعدة أيام.

رغم مرور عدة أشهر على الحادث، إلا أن آثار الإصابة بدت جلية خلال جولة تسوق قام بها مع والدته أنجلينا جولي، حيث ظهرت ندبة كبيرة على جبهته بالإضافة إلى كدمات تحت عينه. وبحسب مصادر مقربة، فإن باكس يواصل رحلة التعافي الطويلة، وسط رعاية مستمرة من والدته وأشقائه، في ظل استمرار القطيعة مع والده براد بيت.

أشارت التقارير إلى أن أنجلينا جولي كانت تلازم نجلها طوال فترة مكوثه في المستشفى وخلال مراحل علاجه المنزلي، فيما وصفت المصادر الحادث بأنه كان "مروعاً"، مؤكدة أن عدم ارتداء الخوذة كان عاملاً أساسياً في تفاقم خطورة الإصابة التي تركت هذه الآثار الواضحة على وجه الشاب البالغ من العمر 20 عاماً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هكذا بدت كيت ميدلتون في أول ظهور لها لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في مخيم البص.. عائلة تنجو من حادث خطير!
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير خطير على أوتوستراد زحلة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24
داليـدا خليل تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستغرام
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:49:37 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

أنجلينا جولي

لوس أنجلوس

براد بيت

جولي بيت

الطويل

بيرة

تموز

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-01-29
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29
Lebanon24
09:36 | 2026-01-29
Lebanon24
09:09 | 2026-01-29
Lebanon24
08:15 | 2026-01-29
Lebanon24
06:15 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24