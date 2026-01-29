تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها

Lebanon 24
29-01-2026 | 08:15
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
أفادت وسائل إعلام سورية عن العثور على النجمة السورية هدى الشعراوي، المعروفة بدور "أم ذكي" في مسلسل باب الحارة مقتولة داخل منزلها.
 
وكشفت مصادر أن الراحلة قُتلت على يد خادمتها التي ارتكبت جربمتها ولاذت بالفرار، وفقا لموقع "بوسطة" الشهير في سوريا.

كما تناقلت مواقع أخرى خبر الوفاة مشيرة إلى أنها تمت "بظروف غامضة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الفنانة الراحلة شاركت في كثر من الأعمال الدرامية وتميزت في أعمال البيئة الشامية.

لكن دورها الأبرز كان في مسلسل "باب الحارة" الشهير، والذي لعبت به دور "الداية أم ذكي". (العربية)
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
بعد مقتل الممثلة القديرة هدى الشعراوي.. بيان من الداخلية السورية
العثور على جثة شاب داخل منزله في بعلبك (صورة)
