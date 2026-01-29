العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها

أفادت وسائل إعلام عن العثور على النجمة ، المعروفة بدور "أم ذكي" في مسلسل مقتولة داخل منزلها.

وكشفت مصادر أن الراحلة قُتلت على يد خادمتها التي ارتكبت جربمتها ولاذت بالفرار، وفقا لموقع "بوسطة" الشهير في .



كما تناقلت مواقع أخرى خبر الوفاة مشيرة إلى أنها تمت "بظروف غامضة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.



يذكر أن الفنانة الراحلة شاركت في كثر من الأعمال الدرامية وتميزت في أعمال .



لكن دورها الأبرز كان في مسلسل "باب الحارة" الشهير، والذي لعبت به دور "الداية أم ذكي". (العربية)