فنون ومشاهير
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
29-01-2026
|
09:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الإعلامي السوري
ماجد العجلاني
صورة للخادمة التي يُقال إنها قتلت الممثلة
السورية
القديرة
هدى الشعراوي
، عبر خاصية الستوري عبر
انستغرام
.
وعثر أحفاد الشعراوي على جثتها داخل شقتها في
دمشق
، بينما لا تزال الخادمة متوارية عن الأنظار.
