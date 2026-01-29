للمرة الأولى.. أصالة كامل تخطف الأنظار بصورة طفلتها "دفى"

شاركت الإعلامية والناشطة كامل جمهورها ومتابعيها اللحظات الأولى من تجربتها مع الأمومة، حيث نشرت عبر حساباتها على الصورة الأولى لطفلتها التي أطلقت عليها اسم "دفى".يعد هذا الظهور هو الأول للطفلة "دفى" منذ ولادتها، حيث حرصت أصالة كامل على مشاركة هذه اللحظة الخاصة مع محبيها بعد فترة من الترقب. وقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من المتابعين والنجوم الذين انهالوا بالتهاني والتبريكات، متمنين لها ولطفلتها دوام الصحة والسعادة.أطلت أصالة في الصورة بملامح يملؤها التأثر والسعادة، معبرةً بكلمات رقيقة عن مشاعر الأمومة التي تعيشها للمرة الأولى، وهو ما عكس جانباً جديداً من شخصيتها بعيداً عن أضواء الشهرة والعمل الإعلامي، حيث ركزت في منشورها على الرابط القوي الذي يجمعها بمولودتها الجديدة.