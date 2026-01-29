تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. أصالة كامل تخطف الأنظار بصورة طفلتها "دفى"

Lebanon 24
29-01-2026 | 09:36
A-
A+
للمرة الأولى.. أصالة كامل تخطف الأنظار بصورة طفلتها دفى
للمرة الأولى.. أصالة كامل تخطف الأنظار بصورة طفلتها دفى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت الإعلامية والناشطة السورية أصالة كامل جمهورها ومتابعيها اللحظات الأولى من تجربتها مع الأمومة، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى لطفلتها التي أطلقت عليها اسم "دفى".

يعد هذا الظهور هو الأول للطفلة "دفى" منذ ولادتها، حيث حرصت أصالة كامل على مشاركة هذه اللحظة الخاصة مع محبيها بعد فترة من الترقب. وقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من المتابعين والنجوم الذين انهالوا بالتهاني والتبريكات، متمنين لها ولطفلتها دوام الصحة والسعادة.

أطلت أصالة في الصورة بملامح يملؤها التأثر والسعادة، معبرةً بكلمات رقيقة عن مشاعر الأمومة التي تعيشها للمرة الأولى، وهو ما عكس جانباً جديداً من شخصيتها بعيداً عن أضواء الشهرة والعمل الإعلامي، حيث ركزت في منشورها على الرابط القوي الذي يجمعها بمولودتها الجديدة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
15 حلقة وبطولة جماعية.. هل تخطف مي عمر الأنظار بـ "الست موناليزا"؟
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
دانا الحلاني تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 17:50:23 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

السورية

امل على

أصالة

سعادة

سورية

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-01-29
Lebanon24
10:00 | 2026-01-29
Lebanon24
09:09 | 2026-01-29
Lebanon24
08:15 | 2026-01-29
Lebanon24
07:58 | 2026-01-29
Lebanon24
06:15 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24