كيف قُتِلَت الممثلة هدى شعراوي؟... جارها كشف معلومات جديدة

كشف أحد الفنانة الراحلة ، ملابسات مقتلها على يدّ عاملة منزليّة، داخل منزلها في .

وقال إنّه تمّ الاعتداء على الشعراوي بواسطة مدقّة الهاون "المهباش".



وأضاف أن أحفاد الفنانة الراحلة اعتادوا زيارتها يوميا في ساعات المساء، الأمر الذي يرجّح، بحسب إفادته، أن الجريمة وقعت بعد مغادرتهم للمنزل. (روسيا اليوم)