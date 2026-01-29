تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
كيف قُتِلَت الممثلة هدى شعراوي؟... جارها كشف معلومات جديدة
Lebanon 24
29-01-2026
|
11:02
كشف أحد
جيران
الفنانة
السورية
الراحلة
هدى شعراوي
، ملابسات مقتلها على يدّ عاملة منزليّة، داخل منزلها في
دمشق
.
وقال إنّه تمّ الاعتداء على الشعراوي بواسطة مدقّة الهاون "المهباش".
وأضاف أن أحفاد الفنانة الراحلة اعتادوا زيارتها يوميا في ساعات المساء، الأمر الذي يرجّح، بحسب إفادته، أن الجريمة وقعت بعد مغادرتهم للمنزل. (روسيا اليوم)
