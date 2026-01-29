تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
-3
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
فيديو لهدى شعراوي... هكذا تحدّثت عن خادمتها المنزليّة التي خدعتها!
Lebanon 24
29-01-2026
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد مقتلها على يدّ العاملة المنزليّة، انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للممثلة السوريّة الراحلة
هدى شعراوي
وهي تتحدث عن معاناتها مع العاملات المنزليات لديها.
وقالت
شعراوي
إن العاملات اللواتي عملن لديها تسبّبن لها بـ"مرض عصبي"، لكونهن لا يعرفن العادات والتقاليد المحلية، وبطيئات في العمل، ويسمعن ما يردن ويتجاهلن ما لا يردن سماعه.
وكشفت أنه كان لديها عاملة من
غانا
أوهمتها بأنها لا تتحدث العربية، إلى أن اكتشفت ذلك لاحقا، مؤكدة أنها لم تعامل أيا من عاملاتها بعنصرية، وأنها تعاملت مع 13 عاملة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من داخل السيارة... فيديو لهدى شعراوي مع العاملة المنزليّة
Lebanon 24
من داخل السيارة... فيديو لهدى شعراوي مع العاملة المنزليّة
30/01/2026 00:34:37
30/01/2026 00:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن مقتل الممثلة هدى شعراوي... توقيف العاملة المنزلية (صورة)
Lebanon 24
آخر المعلومات عن مقتل الممثلة هدى شعراوي... توقيف العاملة المنزلية (صورة)
30/01/2026 00:34:37
30/01/2026 00:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو روبوتات صيني يشعل الجدل: حقيقي أم خدعة رقمية؟
Lebanon 24
فيديو روبوتات صيني يشعل الجدل: حقيقي أم خدعة رقمية؟
30/01/2026 00:34:37
30/01/2026 00:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
30/01/2026 00:34:37
30/01/2026 00:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هدى الشعراوي
باب الحارة
youtube
شعراوي
غانا
راما
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلام مؤثّر... هذا ما قالته هدى شعراوي عن الحياة والموت (فيديو)
Lebanon 24
كلام مؤثّر... هذا ما قالته هدى شعراوي عن الحياة والموت (فيديو)
16:31 | 2026-01-29
29/01/2026 04:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة... فيديو لهدى شعراوي مع العاملة المنزليّة
Lebanon 24
من داخل السيارة... فيديو لهدى شعراوي مع العاملة المنزليّة
15:33 | 2026-01-29
29/01/2026 03:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رجعت حليمة
Lebanon 24
رجعت حليمة
14:17 | 2026-01-29
29/01/2026 02:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
Lebanon 24
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
14:00 | 2026-01-29
29/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن مقتل الممثلة هدى شعراوي... توقيف العاملة المنزلية (صورة)
Lebanon 24
آخر المعلومات عن مقتل الممثلة هدى شعراوي... توقيف العاملة المنزلية (صورة)
13:20 | 2026-01-29
29/01/2026 01:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
01:15 | 2026-01-29
29/01/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
07:45 | 2026-01-29
29/01/2026 07:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
09:09 | 2026-01-29
29/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:31 | 2026-01-29
كلام مؤثّر... هذا ما قالته هدى شعراوي عن الحياة والموت (فيديو)
15:33 | 2026-01-29
من داخل السيارة... فيديو لهدى شعراوي مع العاملة المنزليّة
14:17 | 2026-01-29
رجعت حليمة
14:00 | 2026-01-29
إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها
13:20 | 2026-01-29
آخر المعلومات عن مقتل الممثلة هدى شعراوي... توقيف العاملة المنزلية (صورة)
11:28 | 2026-01-29
فيديو لمنزل الممثلة هدى شعراوي وابنتها... شاهدوه
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 00:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 00:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 00:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24