فيديو لهدى شعراوي... هكذا تحدّثت عن خادمتها المنزليّة التي خدعتها!

بعد مقتلها على يدّ العاملة المنزليّة، انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للممثلة السوريّة الراحلة وهي تتحدث عن معاناتها مع العاملات المنزليات لديها.



وقالت إن العاملات اللواتي عملن لديها تسبّبن لها بـ"مرض عصبي"، لكونهن لا يعرفن العادات والتقاليد المحلية، وبطيئات في العمل، ويسمعن ما يردن ويتجاهلن ما لا يردن سماعه.



وكشفت أنه كان لديها عاملة من أوهمتها بأنها لا تتحدث العربية، إلى أن اكتشفت ذلك لاحقا، مؤكدة أنها لم تعامل أيا من عاملاتها بعنصرية، وأنها تعاملت مع 13 عاملة.





