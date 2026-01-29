آخر المعلومات عن مقتل الممثلة هدى شعراوي... توقيف العاملة المنزلية (صورة)

ذكرت صحيفة " "، أن المباحث الجنائية في قبضت على المشتبه فيها بقتل الممثلة ، بعد ساعات من وقوع الجريمة.



ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة، أن المشتبه فيها هي مدبّرة المنزل الخاصة بشعراوي.

Advertisement