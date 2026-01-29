إعترفت بجريمتها... هذه هويّة قاتلة الممثلة هدى شعراوي وجنسيتها

بعد إلقاء القبض على العاملة المنزليّة، أعلن قائد الأمن الداخلي في العاصمة العميد أسامة عاتكة، أنّه "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل الممثلة ، وردت معلومات تفيد عن العثور عليها متوفاة داخل منزلها. وبعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبيّن أن الوفاة وقعت نتيجة تعرّض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدّى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي".



وأوضح عاتكة أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة"، مشيرا إلى أنه "على إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة".



وأكد قائد الأمن الداخلي في دمشق استمرار التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيدا لإحالة الملف إلى المختص. (روسيا اليوم)

