Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

من داخل سيارة الشرطة.. فيديو لخادمة "أم ذكي"

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:27
من داخل سيارة الشرطة.. فيديو لخادمة أم ذكي
من داخل سيارة الشرطة.. فيديو لخادمة أم ذكي photos 0
لقيت الفنانة السورية المخضرمة هدى شعراوي، المعروفة بشخصية "أم ذكي" في مسلسل "باب الحارة"، حتفها بشكل مأسوي في منزلها بدمشق، حيث عُثر عليها مهشمة الرأس في سريرها.

ألقت الجهات الأمنية القبض على عاملة الفنانة المنزلية بعد انتشار فيديو يظهرها جالسة في سيارة الشرطة. وأوضحت التحقيقات أن المشتبه بها اعترفت خلال الاستجواب بقتل الفنانة، مدعيةً محاولة شعراوي تسميمها، وهو ما نفته السلطات ووصفته بأنه "زعم عارٍ عن الصحة".

وتوفيت شعراوي عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة بدأت في سبعينيات القرن الماضي واتسمت بمشاركتها في أعمال درامية سورية بارزة، لا سيما في الأعمال ذات البيئة الشامية، حيث تركت أثراً فنياً كبيراً في الوسط الفني والعربي.

نعتها نقابة الفنانين السوريين ووصفتها بـ"الفنانة القديرة"، بينما عبرت شخصيات فنية عن صدمتها من الظروف المأسوية لرحيلها، معبرة عن ذكراها كفنانة وإنسانة محبوبة.
نقابة الفنانين السوريين

باب الحارة

الشامية

السورية

الشامي

القدير

سوريا

الشام

