من داخل سيارة الشرطة.. فيديو لخادمة "أم ذكي"

مشاهد تظهر الخادمة المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي بعد القبض عليها من قبل اجهزة الأمن السورية #هدى_شعراوي #سوريا #قناة_الحدث pic.twitter.com/fbR6cedRF7 — ا لـحـدث (@AlHadath) January 30, 2026

القبض عل الخادمه قاتـ ... ـله هدى الشعرواي "ام زكي" pic.twitter.com/z73Jh9i9NF — ؏ﺒداﻟﻠﮫ ڄﺒران♿️🇸🇦 (@BINJU8R3N) January 30, 2026

لقيت الفنانة المخضرمة هدى شعراوي، المعروفة بشخصية "أم ذكي" في مسلسل " "، حتفها بشكل مأسوي في منزلها بدمشق، حيث عُثر عليها مهشمة الرأس في سريرها.ألقت الجهات الأمنية القبض على عاملة الفنانة المنزلية بعد انتشار فيديو يظهرها جالسة في سيارة الشرطة. وأوضحت التحقيقات أن المشتبه بها اعترفت خلال الاستجواب بقتل الفنانة، مدعيةً محاولة شعراوي تسميمها، وهو ما نفته السلطات ووصفته بأنه "زعم عارٍ عن الصحة".وتوفيت شعراوي عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة بدأت في سبعينيات القرن الماضي واتسمت بمشاركتها في أعمال درامية بارزة، لا سيما في الأعمال ذات البيئة ، حيث تركت أثراً فنياً كبيراً في الوسط الفني والعربي.نعتها ووصفتها بـ"الفنانة القديرة"، بينما عبرت شخصيات فنية عن صدمتها من الظروف المأسوية لرحيلها، معبرة عن ذكراها كفنانة وإنسانة محبوبة.