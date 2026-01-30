تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

صباح اليوم.. وفاة فنان مصري والنقابة تنعيه بهذه الكلمات المؤثرة

Lebanon 24
30-01-2026 | 01:40
صباح اليوم.. وفاة فنان مصري والنقابة تنعيه بهذه الكلمات المؤثرة
صباح اليوم.. وفاة فنان مصري والنقابة تنعيه بهذه الكلمات المؤثرة photos 0
أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة، ناعيًا إياه بكلمات مؤثرة.

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك : "البقاء والدوام لله .. وفاة المطرب طارق شحتة .. ولجنة شرم الشيخ بجواره حتى تسليم الأمانة لأهله وذويه بالمحلة .. اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، كانت قد حرصت على نعي والدة المطرب رضا البحراوي التي رحلت عن عالمنا صباح قبل أيام قليلة.
وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة .. ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل ينعاه

