صباح اليوم.. وفاة فنان مصري والنقابة تنعيه بهذه الكلمات المؤثرة

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه الشخصي على : "البقاء والدوام لله .. وفاة المطرب طارق شحتة .. ولجنة شرم الشيخ بجواره حتى تسليم الأمانة لأهله وذويه بالمحلة .. اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك".يُذكر أن برئاسة الفنان مصطفى كامل، كانت قد حرصت على نعي والدة المطرب التي رحلت عن عالمنا صباح قبل أيام قليلة.