Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

تفاصيل أزمة محيي إسماعيل الصحية

Lebanon 24
30-01-2026 | 03:54
تفاصيل أزمة محيي إسماعيل الصحية
تفاصيل أزمة محيي إسماعيل الصحية photos 0
تصدر اسم الفنان محيي إسماعيل محركات البحث، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية نقلَه من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، عقب التأكد من استقرار حالته الصحية.

وأكدت النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي أنها تتابع وضعه الصحي بشكل مستمر، متمنية له دوام العافية، وموجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه.

وكان محيي إسماعيل قد تعرض في منتصف كانون الأول لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، بعد العثور عليه ملقى على أرض منزله الذي كان يقيم فيه بمفرده. وأشار تقرير طبي آنذاك إلى معاناته من جفاف شديد أدى إلى قصور في وظائف الكلى، مع الإشارة إلى أنه كان يعاني سابقًا من جلطة في المخ وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

واستغاث الفنان في تلك الفترة طالبًا نقله من العناية، قبل أن يتم تحويله إلى غرفة خاصة وزيارة وفد من النقابة له. وأمس، أعلنت النقابة نقله إلى دار الإقامة، مؤكدة أن حالته باتت مستقرة وبصحة جيدة.
