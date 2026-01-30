تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بدت متعبة جدّاً... فنانة لبنانيّة في المستشفى (صورة)
Lebanon 24
30-01-2026
|
06:10
أعادت الفنانة ميّ حريري نشر فيديو عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، بدت فيه متعبة، في المستشفى.
وكانت حريري أشارت إلى أنّها أصبحت في وضع جيّد، بعدما مرّت بمرحلة وصفتها بـ"الصعبة"، جراء دخولها إلى المستشفى.
