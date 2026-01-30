تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد تعرّضها لإصابة بليغة... فنانة قديرة تخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
30-01-2026
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إصابتها بكسر مفاجئ في فخذها الأيمن، أجرت الفنانة
المصرية
سوسن بدر
اليوم، جراحة عاجلة، لتركيب شرائح ومسامير لتثبيت الكسر بالقدم.
وبحسب مصادر طبية، استقرت الحالة الصحية للفنانة،
وسوف
تقضي عدة أيام بالمستشفى إلى حين تحسن حالتها، لتنتقل بعدها إلى منزلها لاستكمال فترة العلاج.
وكانت بدر تعرضت لسقوط مفاجئ أمام إحدى دور السينما، وأُصيبت بكسر بالغ، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى. (ارم نيوز)
