تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرّضها لإصابة بليغة... فنانة قديرة تخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ

Lebanon 24
30-01-2026 | 08:30
A-
A+
بعد تعرّضها لإصابة بليغة... فنانة قديرة تخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
بعد تعرّضها لإصابة بليغة... فنانة قديرة تخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد إصابتها بكسر مفاجئ في فخذها الأيمن، أجرت الفنانة المصرية سوسن بدر اليوم، جراحة عاجلة، لتركيب شرائح ومسامير لتثبيت الكسر بالقدم. 

وبحسب مصادر طبية، استقرت الحالة الصحية للفنانة، وسوف تقضي عدة أيام بالمستشفى إلى حين تحسن حالتها، لتنتقل بعدها إلى منزلها لاستكمال فترة العلاج.

وكانت بدر تعرضت لسقوط مفاجئ أمام إحدى دور السينما، وأُصيبت بكسر بالغ، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى. (ارم نيوز)
 
جراحة عاجلة بعد كسر مفاجئ.. تطورات الحالة الصحية لسوسن بدر
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 17:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لصعقة كهربائيّة خلال عمله... وهذا وضعه الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 17:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 17:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لسقوط مُؤلم... إعلاميّ شهير جدّاً يُنقل إلى المستشفى ويخضع لعمليّة جراحيّة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 17:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24

سوسن بدر

ارم نيوز

المصرية

حسن ح

مصرية

العلا

صيبة

بليغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-01-30
Lebanon24
07:36 | 2026-01-30
Lebanon24
06:30 | 2026-01-30
Lebanon24
06:10 | 2026-01-30
Lebanon24
05:19 | 2026-01-30
Lebanon24
04:32 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24