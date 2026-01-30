تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

"الجحيم السحري" و"شرايين اللحظة".. دار أنطوان تطلق ترجمتين عربيتين جديدتين لحكمت أبو زيد

Lebanon 24
30-01-2026 | 12:27
الجحيم السحري وشرايين اللحظة.. دار أنطوان تطلق ترجمتين عربيتين جديدتين لحكمت أبو زيد
الجحيم السحري وشرايين اللحظة.. دار أنطوان تطلق ترجمتين عربيتين جديدتين لحكمت أبو زيد photos 0
أطلقت دار أنطوان للنشر مؤخراً كتابين جديدين مترجمين إلى اللغة العربية للكاتب والشاعر حكمت أبو زيد بعنوان الجحيم السحري و شرايين اللحظة، وهما باتا اليوم متوفرين في السوق في جميع مكتبات أنطوان وكذلك عبر المنصات الإلكترونية.
الجحيم السحري:

في هذا العمل الأدبي، ينقل حكمت أبو زيد القارئ إلى عالم غني بالرمزية والتأمل، حيث تتقاطع التجربة الإنسانية مع أسئلة الوجود والهوية والقلق الداخلي. النصوص تحمل بعداً فلسفياً وشعرياً في آن، وتغوص في أعماق النفس البشرية، مقدّمة قراءة أدبية تتأرجح بين الألم والجمال، وبين الواقع والخيال، بأسلوب مكثّف ومؤثر.
شرايين اللحظة:
أما هذا الديوان الشعري، فيقدّم مجموعة نصوص تنبض بالحياة واللحظة الآنية، كأنها تُكتب من داخل الزمن لا عنه. يتناول الشاعر موضوعات الحب، والذاكرة، والإنسان، والعلاقات العابرة والدائمة، بلغة شفافة وحسّ عالٍ، حيث تتحول اللحظة العابرة إلى شريان حيّ في جسد القصيدة.
وفي كلمة له قال حكمت أبو زيد: "الكتابة ليست فقط نقل كلمات، بل هي جسر يربط بين ما نحن عليه وما يمكن أن نصبح".
يشكّل صدور هذين العملين باللغة العربية (ترجمة أنطوان فيليب أبوزيد)، إضافة جديدة إلى المسيرة الأدبية لحكمت أبو زيد، ويؤكد حضوره كشاعر وكاتب يجيد التنقّل بين اللغات دون أن يفقد صوته الإبداعي الخاص، مقدّماً للقارئ العربي نصوصاً تحمل العمق الإنساني ذاته الذي ميّز أعماله بالفرنسية.
الكتابان متوفران حالياً في جميع فروع مكتبات أنطوان وفي المتاجر الإلكترونية، وهما يشكّلان محطة أدبية لافتة لكل محبي الشعر والكتابة المعاصرة.














اللغة العربية

حكمت أبو زيد

أنطوان فيليب

الفرنسية

أبو زيد

الديوان

بو زيد

البشري

