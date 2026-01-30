تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
أيقونة الكوميديا التلفزيونية والسينمائية.. وفاة ممثلة شهيرة (صورة)
Lebanon 24
30-01-2026
|
14:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت الممثلة الكندية الشهيرة "Catherine O'Hara"، الجمعة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع TMZ، من دون
الكشف عن
سبب الوفاة حتى الآن.
وأصبحت
أوهارا
اسما مألوفا لدى الجمهور العالمي بدورها كأم ماكولاي كولكين في أول فيلمين من سلسلة
home alone
، قبل أن تحصد إشادات واسعة عن أدائها لشخصية مويرا روز في المسلسل الكوميدي Schitt's Creek، الذي شاركت في جميع حلقاته الثمانين.
كما لمع نجمها في أفلام المخرج كريستوفر غيست، ولا سيما Best in Show و"A Mighty Wind"، حيث عُرفت بموهبتها الكوميدية الفريدة وقدرتها على تجسيد الشخصيات الغريبة بأسلوب محبب.
