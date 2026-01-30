أيقونة الكوميديا التلفزيونية والسينمائية.. وفاة ممثلة شهيرة (صورة)

وأصبحت اسما مألوفا لدى الجمهور العالمي بدورها كأم ماكولاي كولكين في أول فيلمين من سلسلة ، قبل أن تحصد إشادات واسعة عن أدائها لشخصية مويرا روز في المسلسل الكوميدي Schitt’s Creek، الذي شاركت في جميع حلقاته الثمانين.كما لمع نجمها في أفلام المخرج كريستوفر غيست، ولا سيما Best in Show و"A Mighty Wind"، حيث عُرفت بموهبتها الكوميدية الفريدة وقدرتها على تجسيد الشخصيات الغريبة بأسلوب محبب.