بسبب فيلم "الملحد"... إعلامي معروف يثير الجدل!!

أثار الكاتب والإعلامي المصري إبراهيم عيسى جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تصريحاته حول فيلمه السينمائي "الملحد"، مؤكدًا أنه الأفضل تمثيليًا خلال 25 عامًا، بحسب رأيه الشخصي. وأشار عيسى، في تصريحات إعلامية، إلى أن "الملحد" يتميز بأداء تمثيلي استثنائي من قبل أبطاله، واصفًا التجربة بأنها نادرة الوجود على هذا المستوى من الإتقان. كما اعتبر أن الفيلم يمثل نقطة تحول مهمة في السينما المصرية، سواء من ناحية الأداء التمثيلي أو الجانب الفني، موضحًا أنه يضع معايير جديدة لجودة التمثيل في الأعمال السينمائية المحلية.