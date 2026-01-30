تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

بسبب فيلم "الملحد"... إعلامي معروف يثير الجدل!!

Lebanon 24
30-01-2026 | 16:46
A-
A+
بسبب فيلم الملحد... إعلامي معروف يثير الجدل!!
بسبب فيلم الملحد... إعلامي معروف يثير الجدل!! photos 0
أثار الكاتب والإعلامي المصري إبراهيم عيسى جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تصريحاته حول فيلمه السينمائي "الملحد"، مؤكدًا أنه الأفضل تمثيليًا خلال 25 عامًا، بحسب رأيه الشخصي.

وأشار عيسى، في تصريحات إعلامية، إلى أن "الملحد" يتميز بأداء تمثيلي استثنائي من قبل أبطاله، واصفًا التجربة بأنها نادرة الوجود على هذا المستوى من الإتقان.

كما اعتبر أن الفيلم يمثل نقطة تحول مهمة في السينما المصرية، سواء من ناحية الأداء التمثيلي أو الجانب الفني، موضحًا أنه يضع معايير جديدة لجودة التمثيل في الأعمال السينمائية المحلية.

وأشار عيسى إلى أن صُنّاع العمل استقروا على اسم "الملحد" بعد أن حمل في البداية اسم "يحيى"، معتبرًا أن الاسم الحالي أكثر جاذبية وقوة، مؤكدًا أنه اسم صادم لكنه غير مُضر، وفق تعبيره.

وأكد أن نهاية الفيلم لم تخضع لأي تعديلات، وأنها قُدمت كما هي دون تغيير، لافتًا إلى أن السيناريو الأصلي الذي كتبه يختلف جزئيًا عما عُرض في النسخة النهائية، بعد خضوعه لتعديلات مهنية إثر مناقشات مع مخرج الفيلم محمد العدل.


وختم عيسى حديثه بالإشارة إلى أن المخرج محمد العدل اشترط عودة بطل الفيلم في نهاية رحلته الجدلية إلى الإسلام، مؤكدًا أن هذا التغيير كان ضروريًا لاستكمال العمل. وأضاف أن الفيلم يُبرز القهر والإكراه الديني، كعاملين مؤديين إلى الإلحاد، بحسب وصفه.


يُذكر أن الفيلم السينمائي المصري "الملحد" أثار جدلًا واسعًا على مدار شهور طويلة، منذ الإعلان عن عرضه، مرورًا بفترة توقفه وإجراء تعديلات عليه، وصولًا إلى استمرار عرضه حاليًا بدور السينما في مصر، واستمرار الجدل المصاحب له حتى الآن. (آرم نيوز) 
إبراهيم عيسى

محمد العدل

مي المصري

الإسلام

المصرية

السينا

جاذبية

مصرية

