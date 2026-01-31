بعد وفاتها أمس.. بطل فيلم "Home Alone" يودع "والدته" برسالة مؤثرة

بعد وفاتها أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 71 عاما، نعى نجم فيلم " " الأميركي كولكين الممثلة الكندية المخضرمة .



وفي رسالة مؤثرة على حسابه في إنستغرام، أشاد كولكين بأداء التي لعبت دور والدته في الفيلم الشهير، في جزأيه الأول والثاني عامي 1990 و1992، وكتب: "ماما، كنت أظن أن لدينا وقتاً.. أردت المزيد من الوقت معك.. أردت الجلوس بجانبك على الكرسي والإنصات إليك، لا يزال لدي الكثير مما كنت أريد قوله لك.. أحبكِ.. وسنلتقي لاحقاً".



يُذكر أن كولكين كان يبلغ من العمر 10 سنوات حين حصل على شهرته العالمية بعد أداء دور كيفن ماكاليستر في فيلم Home Alone، الدور الذي شكّل انطلاقته كممثل طفل.



وفي عام 2023، أعادت أوهارا ذكريات الفيلم الذي جمعهما بتقديم خطاب مؤثر خلال حصول كولكين على نجمة في ممشى ، وأشادت بحسه الفكاهي الذي ساعده على النجاح، قائلة: "ماكولي، أنت تستحق نجمتك في ممشى هوليوود، وشكراً لإشراكي – أنا أمك الوهمية التي تركتك وحيداً مرتين – في هذه المناسبة السعيدة. أنا فخورة بك للغاية".















