تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد وفاتها أمس.. بطل فيلم "Home Alone" يودع "والدته" برسالة مؤثرة

Lebanon 24
31-01-2026 | 02:06
A-
A+
بعد وفاتها أمس.. بطل فيلم Home Alone يودع والدته برسالة مؤثرة
بعد وفاتها أمس.. بطل فيلم Home Alone يودع والدته برسالة مؤثرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد وفاتها أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 71 عاما، نعى نجم فيلم "home alone" الأميركي ماكولي كولكين الممثلة الكندية المخضرمة كاثرين أوهارا

وفي رسالة مؤثرة على حسابه في إنستغرام، أشاد كولكين بأداء أوهارا التي لعبت دور والدته في الفيلم الشهير، في جزأيه الأول والثاني عامي 1990 و1992، وكتب: "ماما، كنت أظن أن لدينا وقتاً.. أردت المزيد من الوقت معك.. أردت الجلوس بجانبك على الكرسي والإنصات إليك، لا يزال لدي الكثير مما كنت أريد قوله لك.. أحبكِ.. وسنلتقي لاحقاً".

يُذكر أن كولكين كان يبلغ من العمر 10 سنوات حين حصل على شهرته العالمية بعد أداء دور كيفن ماكاليستر في فيلم Home Alone، الدور الذي شكّل انطلاقته كممثل طفل.

وفي عام 2023، أعادت أوهارا ذكريات الفيلم الذي جمعهما بتقديم خطاب مؤثر خلال حصول كولكين على نجمة في ممشى هوليوود، وأشادت بحسه الفكاهي الفريد الذي ساعده على النجاح، قائلة: "ماكولي، أنت تستحق نجمتك في ممشى هوليوود، وشكراً لإشراكي – أنا أمك الوهمية التي تركتك وحيداً مرتين – في هذه المناسبة السعيدة. أنا فخورة بك للغاية".






Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد 35 عامًا… أبناء ماكولي كولكين لا يعرفون أن والدهم هو بطل "Home Alone"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء مؤثّر" جمع حاخاماً يهوديّاً بـ"بطل سيدني" أحمد الأحمد
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سيعتزل بعد يومين... رسالة مُؤثّرة من "ذا روك" إلى جون سينا
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:08 Lebanon 24 Lebanon 24

كاثرين أوهارا

home alone

هوليوود

ماكولي

الفريد

السعيد

أوهارا

كندية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-31
Lebanon24
16:46 | 2026-01-30
Lebanon24
16:31 | 2026-01-30
Lebanon24
16:00 | 2026-01-30
Lebanon24
14:12 | 2026-01-30
Lebanon24
12:27 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24