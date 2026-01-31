تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-7
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد وفاتها أمس.. بطل فيلم "Home Alone" يودع "والدته" برسالة مؤثرة
Lebanon 24
31-01-2026
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد وفاتها أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 71 عاما، نعى نجم فيلم "
home alone
" الأميركي
ماكولي
كولكين الممثلة الكندية المخضرمة
كاثرين أوهارا
.
وفي رسالة مؤثرة على حسابه في إنستغرام، أشاد كولكين بأداء
أوهارا
التي لعبت دور والدته في الفيلم الشهير، في جزأيه الأول والثاني عامي 1990 و1992، وكتب: "ماما، كنت أظن أن لدينا وقتاً.. أردت المزيد من الوقت معك.. أردت الجلوس بجانبك على الكرسي والإنصات إليك، لا يزال لدي الكثير مما كنت أريد قوله لك.. أحبكِ.. وسنلتقي لاحقاً".
يُذكر أن كولكين كان يبلغ من العمر 10 سنوات حين حصل على شهرته العالمية بعد أداء دور كيفن ماكاليستر في فيلم Home Alone، الدور الذي شكّل انطلاقته كممثل طفل.
وفي عام 2023، أعادت أوهارا ذكريات الفيلم الذي جمعهما بتقديم خطاب مؤثر خلال حصول كولكين على نجمة في ممشى
هوليوود
، وأشادت بحسه الفكاهي
الفريد
الذي ساعده على النجاح، قائلة: "ماكولي، أنت تستحق نجمتك في ممشى هوليوود، وشكراً لإشراكي – أنا أمك الوهمية التي تركتك وحيداً مرتين – في هذه المناسبة السعيدة. أنا فخورة بك للغاية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد 35 عامًا… أبناء ماكولي كولكين لا يعرفون أن والدهم هو بطل "Home Alone"
Lebanon 24
بعد 35 عامًا… أبناء ماكولي كولكين لا يعرفون أن والدهم هو بطل "Home Alone"
31/01/2026 10:52:08
31/01/2026 10:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء مؤثّر" جمع حاخاماً يهوديّاً بـ"بطل سيدني" أحمد الأحمد
Lebanon 24
"لقاء مؤثّر" جمع حاخاماً يهوديّاً بـ"بطل سيدني" أحمد الأحمد
31/01/2026 10:52:08
31/01/2026 10:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سيعتزل بعد يومين... رسالة مُؤثّرة من "ذا روك" إلى جون سينا
Lebanon 24
سيعتزل بعد يومين... رسالة مُؤثّرة من "ذا روك" إلى جون سينا
31/01/2026 10:52:08
31/01/2026 10:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاتها.. ممثلة سورية توجه رسالة مؤثرة للراحلة هدى شعراوي (صورة)
31/01/2026 10:52:08
31/01/2026 10:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كاثرين أوهارا
home alone
هوليوود
ماكولي
الفريد
السعيد
أوهارا
كندية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الرسالة التي وجهها لها.. هيفا وهبي ترد على الشامي: لا بدنا نروق (صورة)
Lebanon 24
بعد الرسالة التي وجهها لها.. هيفا وهبي ترد على الشامي: لا بدنا نروق (صورة)
02:41 | 2026-01-31
31/01/2026 02:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فيلم "الملحد"... إعلامي معروف يثير الجدل!!
Lebanon 24
بسبب فيلم "الملحد"... إعلامي معروف يثير الجدل!!
16:46 | 2026-01-30
30/01/2026 04:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الاحتجاجات.. اعتقال صحفي سابق!
Lebanon 24
خلال الاحتجاجات.. اعتقال صحفي سابق!
16:31 | 2026-01-30
30/01/2026 04:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ما السيناريوهات العسكرية الأميركية المحتملة في حال المواجهة مع إيران؟
Lebanon 24
ما السيناريوهات العسكرية الأميركية المحتملة في حال المواجهة مع إيران؟
16:00 | 2026-01-30
30/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيقونة الكوميديا التلفزيونية والسينمائية.. وفاة ممثلة شهيرة (صورة)
Lebanon 24
أيقونة الكوميديا التلفزيونية والسينمائية.. وفاة ممثلة شهيرة (صورة)
14:12 | 2026-01-30
30/01/2026 02:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:41 | 2026-01-31
بعد الرسالة التي وجهها لها.. هيفا وهبي ترد على الشامي: لا بدنا نروق (صورة)
16:46 | 2026-01-30
بسبب فيلم "الملحد"... إعلامي معروف يثير الجدل!!
16:31 | 2026-01-30
خلال الاحتجاجات.. اعتقال صحفي سابق!
16:00 | 2026-01-30
ما السيناريوهات العسكرية الأميركية المحتملة في حال المواجهة مع إيران؟
14:12 | 2026-01-30
أيقونة الكوميديا التلفزيونية والسينمائية.. وفاة ممثلة شهيرة (صورة)
12:27 | 2026-01-30
"الجحيم السحري" و"شرايين اللحظة".. دار أنطوان تطلق ترجمتين عربيتين جديدتين لحكمت أبو زيد
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 10:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 10:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 10:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24