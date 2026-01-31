تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-7
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بعد الرسالة التي وجهها لها.. هيفا وهبي ترد على الشامي: لا بدنا نروق (صورة)
Lebanon 24
31-01-2026
|
02:41
نشر الفنان السوري
الشامي
عبر خاصية الستوريز على إنستغرام رسالة ووجهها بشكل مباشر إلى الفنانة
هيفا وهبي
التي تفاعلت معه بكل حب وإهتمام.
وفتح الشامي قلبه لهيفا وحدثها بطريقته، وكتب في رسالته "
صباح الخير
، أنا بصراحة فايق مكتئب جداً وحزين، تقبريني عندك حلّين لصير منيح، يا بتختاري وقت أجي فضفضلك، يا بتختاري وقت نعمل حفلة نغني مع بعض بلبنان ونكسر الدنيا".
فقامت
هيفا
بالرد على الشامي بأسلوبها العفوي وكتبت قائلة: "لااا بدنا نروق، يلا نختار نعمل حفلة سوا بلبنان بالعيد"، وارفقته بإيموجي لوجه عاشق.
صباح الخير
هيفا وهبي
فتح الشام
الشامي
لبنان
الشام
ستوري
شامي
