بعد الرسالة التي وجهها لها.. هيفا وهبي ترد على الشامي: لا بدنا نروق (صورة)

نشر الفنان السوري عبر خاصية الستوريز على إنستغرام رسالة ووجهها بشكل مباشر إلى الفنانة التي تفاعلت معه بكل حب وإهتمام.وفتح الشامي قلبه لهيفا وحدثها بطريقته، وكتب في رسالته " ، أنا بصراحة فايق مكتئب جداً وحزين، تقبريني عندك حلّين لصير منيح، يا بتختاري وقت أجي فضفضلك، يا بتختاري وقت نعمل حفلة نغني مع بعض بلبنان ونكسر الدنيا".فقامت بالرد على الشامي بأسلوبها العفوي وكتبت قائلة: "لااا بدنا نروق، يلا نختار نعمل حفلة سوا بلبنان بالعيد"، وارفقته بإيموجي لوجه عاشق.