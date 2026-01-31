تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد زواجه وحذف كل منشوراته.. هل اعتزل الفنان الشهير؟ (صورة)
نفى مغني الراب ويجز كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن اعتزاله الغناء بعد الزواج، مؤكدًا أن الأمر لا أساس له من الصحة.
ونشر ويجز صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها بطريقة طريفة قائلًا: "مفيش الكلام ده.. أنا بس مركز في التوكتوك بتاعي الفترة دي".
وجاء تعليق ويجز ليحسم الجدل الذي أُثير على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد انتشار شائعات حول ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.
وكان ويجز فاجأ متابعيه بخطوة غير متوقعة بعد أيام قليلة من إعلان زواجه رسميًا، حيث قام بحذف كل منشوراته من حسابه الرسمي على "إنستغرام"، كما أزال صورة ملفه الشخصي، الأمر الذي أثار حالة من التساؤلات والتكهنات بين المتابعين حول أسباب هذه الخطوة المفاجئة.
