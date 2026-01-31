تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بعد رحيل هدى شعراوي المأساوي.. تهديدات تطال سلاف فواخرجي وهكذا ردت عليها (صورة)

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:43
بعد رحيل هدى شعراوي المأساوي.. تهديدات تطال سلاف فواخرجي وهكذا ردت عليها (صورة)
بعد رحيل هدى شعراوي المأساوي.. تهديدات تطال سلاف فواخرجي وهكذا ردت عليها (صورة) photos 0
بعد مقتل الفنانة السورية القديرة هدى شعراوي على يد خادمتها، دخلت الفنانة سلاف فواخرجي في قائمة المهددين بالقتل، حيث تم تداول العديد من المنشورات التي تحرض على قتلها، منها منشور أثار الجدل احتوى على صورة لها، وجاء به: "إمتى خدامتك بدها تفرحنا فيكي ؟".

وشارك الكاتب السياسي سامح عسكر عبر حسابه الرسمي على إكس، منشورًا دعا خلاله لضبط أصحاب هذه المنشورات الإرهابية التي تهدد حياة سلاف فواخرجي، حيث كتب قائلا : "بلاغ لمنظمة أطباء بلا حدود والجهات الأمنية .. ضد هذه الإرهابية السورية التي تهدد وتحرض على الفنانة سلاف فواخرجي .. آدي اللي أخدناه من إرهاب الجولاني والقاعدة والإخوان وأنصارهم .. لا يعرفون سوى القتل والتصفية .. ودمروا دولتهم وفككوها بشكل عجز عنه الأعداء".
 
 
وردت سلاف على منشور سامح، قائلة: "شكرًا للصديق الأستاذ سامح عسكر .. مثل هذه من سلم الناس من لسانها ويدها  .. لا علم ولا أخلاق ولا رادع ولا لغة .. لا تساوي بضعة حروف ولا أجزاء من الثانية".
 
 
 
وفي السياق ذاته، كان قد كشف الدكتور خالد منتصر عن تهديدات جديدة تستهدف سلاف فواخرجي، مشيرًا إلى أن حملات التحريض على حياتها تصاعدت في الآونة الأخيرة، بعد رفضها العيش تحت ضغط عصابات محددة.
 
