بعد رحيل هدى شعراوي المأساوي.. تهديدات تطال سلاف فواخرجي وهكذا ردت عليها (صورة)

بعد مقتل الفنانة القديرة هدى شعراوي على يد خادمتها، دخلت الفنانة سلاف فواخرجي في قائمة المهددين بالقتل، حيث تم تداول العديد من المنشورات التي تحرض على قتلها، منها منشور أثار الجدل احتوى على صورة لها، وجاء به: "إمتى خدامتك بدها تفرحنا فيكي ؟".



وشارك الكاتب السياسي سامح عسكر عبر حسابه الرسمي على إكس، منشورًا دعا خلاله لضبط أصحاب هذه المنشورات الإرهابية التي تهدد حياة سلاف فواخرجي، حيث كتب قائلا : "بلاغ لمنظمة أطباء والجهات الأمنية .. ضد هذه الإرهابية السورية التي تهدد وتحرض على الفنانة سلاف فواخرجي .. آدي اللي أخدناه من إرهاب والقاعدة والإخوان وأنصارهم .. لا يعرفون سوى القتل والتصفية .. ودمروا دولتهم وفككوها بشكل عجز عنه الأعداء".

بلاغ لمنظمة أطباء بلا حدود والجهات الأمنية ضد هذه الإرهابية السورية التي تهدد وتحرض على الفنانة سولاف فواخرجي.



آدي اللي أخدناه من إرهاب الجولاني والقاعدة والإخوان وأنصارهم



لا يعرفون سوى القتل والتصفية، ودمروا دولتهم وفككوها بشكل عجز عنه الأعداء@msf_arabic@Sulaf_fwakherji pic.twitter.com/xOSYQ0J3T8 — سامح عسكر (@sameh_asker) January 30, 2026

وردت سلاف على منشور سامح، قائلة: "شكرًا للصديق الأستاذ سامح عسكر .. مثل هذه من سلم الناس من لسانها ويدها .. لا علم ولا أخلاق ولا رادع ولا لغة .. لا تساوي بضعة حروف ولا أجزاء من الثانية".

شكرا للصديق الأستاذ سامح عسكر

" مثل هذه مَن سلم الناس من لسانها ويدها … "

لا علم ولا أخلاق ولا رادع ولا لغة … لا تساوي بضعة حروف ولا أجزاء من الثانية … — Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) January 30, 2026

وفي السياق ذاته، كان قد كشف الدكتور خالد منتصر عن تهديدات جديدة تستهدف سلاف فواخرجي، مشيرًا إلى أن حملات التحريض على حياتها تصاعدت في الآونة الأخيرة، بعد رفضها العيش تحت ضغط عصابات محددة.