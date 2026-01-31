بعد رحيل هدى شعراوي المأساوي.. تهديدات تطال سلاف فواخرجي وهكذا ردت عليها (صورة)

بلاغ لمنظمة أطباء بلا حدود والجهات الأمنية ضد هذه الإرهابية السورية التي تهدد وتحرض على الفنانة سولاف فواخرجي.
آدي اللي أخدناه من إرهاب الجولاني والقاعدة والإخوان وأنصارهم
لا يعرفون سوى القتل والتصفية، ودمروا دولتهم وفككوها بشكل عجز عنه الأعداء@msf_arabic@Sulaf_fwakherji pic.twitter.com/xOSYQ0J3T8
— سامح عسكر (@sameh_asker) January 30, 2026
شكرا للصديق الأستاذ سامح عسكر
" مثل هذه مَن سلم الناس من لسانها ويدها … "
لا علم ولا أخلاق ولا رادع ولا لغة … لا تساوي بضعة حروف ولا أجزاء من الثانية …
— Sulaf Fawakherji سُلافْ فواخرجي (@Sulaf_fwakherji) January 30, 2026
