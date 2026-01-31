تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم: كل تأخيرة فيها خيرة…

Lebanon 24
31-01-2026 | 06:30
A-
A+
نادين نسيب نجيم: كل تأخيرة فيها خيرة…
نادين نسيب نجيم: كل تأخيرة فيها خيرة… photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكدت النجمة نادين نسيب نجيم أنّ تجربتها في عالم الأعمال عبر إطلاق Nadine Njeim Beauty شكّلت محطة مفصلية في مسيرتها، مشيرة إلى أنّها اليوم تجمع بين هويتين متكاملتين: التمثيل وريادة الأعمال.

وفي حديثها لبرنامج ET بالعربي، أوضحت نادين أنّ نجاح علامتها الجمالية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة شغف حقيقي ورؤية واضحة لتقديم منتج يعكس صورة المرأة العربية العصرية. واعتبرت أنّ افتتاح متاجر للبراند في دبي والتوسّع الحصري شكّلا لحظة فخر خاصة في مشوارها المهني خارج إطار التمثيل.

ورغم هذا النجاح، اعترفت نادين بشفافية أنّ تأجيل إطلاق المشروع كان الندم الوحيد في التجربة، كاشفة أنّ فكرة البراند راودتها منذ عام 2016، إلا أنّ انشغالها بالأعمال الدرامية وضغط الالتزامات العائلية، بصفتها أمًّا لطفلين، دفعها إلى تأجيل الحلم لسنوات.

وعن العلاقة بين التمثيل والبراند، شددت نادين على أنّها علاقة تكامل لا تعارض، موضحة أنّ نجاحها الفني دعم العلامة التجارية، فيما أضاف لها المشروع ثقة وخبرة جديدة على المستوى الشخصي والمهني.

وفي ما يتعلّق بتأجيل عرض عملها الدرامي الجديد بعد مشاركتها في موسم رمضان الماضي، أكدت نادين أنّها لم تشعر بالقلق، معتبرة أنّ العمل الجيد يصل إلى الجمهور في الوقت المناسب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تأجيل مسلسل نادين نسيب نجيم الرمضاني.. هل له علاقة بالفيديو المُثير للجدل الذي انتشر في الرياض؟
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 14:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بدت كالأميرات... نادين نسيب نجيم تخطف الاضواء في Joy Awards 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 14:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
شعرت بالخجل أمام الكاميرا: ابنة نادين نسيب نجيم تُفاجئ الجمهور.. كبرت كثيرا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 14:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 14:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب

التزام

رمضان

جمالي

العلا

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:41 | 2026-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:41 | 2026-01-31
Lebanon24
05:23 | 2026-01-31
Lebanon24
04:43 | 2026-01-31
Lebanon24
04:29 | 2026-01-31
Lebanon24
03:41 | 2026-01-31
Lebanon24
02:41 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24