نادين نسيب نجيم: كل تأخيرة فيها خيرة…

أكدت النجمة أنّ تجربتها في عالم الأعمال عبر إطلاق Nadine Njeim Beauty شكّلت محطة مفصلية في مسيرتها، مشيرة إلى أنّها اليوم تجمع بين هويتين متكاملتين: التمثيل وريادة الأعمال.

وفي حديثها لبرنامج ET بالعربي، أوضحت نادين أنّ نجاح علامتها الجمالية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة شغف حقيقي ورؤية واضحة لتقديم منتج يعكس صورة المرأة العربية العصرية. واعتبرت أنّ افتتاح متاجر للبراند في دبي والتوسّع الحصري شكّلا لحظة فخر خاصة في مشوارها المهني خارج إطار التمثيل.

ورغم هذا النجاح، اعترفت نادين بشفافية أنّ تأجيل إطلاق المشروع كان الندم الوحيد في التجربة، كاشفة أنّ فكرة البراند راودتها منذ عام 2016، إلا أنّ انشغالها بالأعمال الدرامية وضغط الالتزامات العائلية، بصفتها أمًّا لطفلين، دفعها إلى تأجيل الحلم لسنوات.

وعن العلاقة بين التمثيل والبراند، شددت نادين على أنّها علاقة تكامل لا تعارض، موضحة أنّ نجاحها الفني دعم العلامة التجارية، فيما أضاف لها المشروع ثقة وخبرة جديدة على المستوى الشخصي والمهني.

وفي ما يتعلّق بتأجيل عرض عملها الدرامي الجديد بعد مشاركتها في موسم الماضي، أكدت نادين أنّها لم تشعر بالقلق، معتبرة أنّ العمل الجيد يصل إلى الجمهور في الوقت المناسب.