بالفيديو... لحظة مؤثرة لمحمد رمضان في هولندا

أثار الفنان تفاعلًا واسعًا على في خلال الساعات الماضية، عقب نشره مقطع فيديو من حفله الأخير في ، وثّق فيه لحظة إنسانية لافتة حين دعا طفلًا من ذوي الهمم إلى الصعود على المسرح ومشاركته الغناء وسط تصفيق حار من الجمهور.

وظهر الطفل، مستخدمًا كرسيًا متحركًا، وهو يؤدي مع أغنية «نمبر وان» في أجواء حماسية، عكست حالة من التأثر والتفاعل الكبيرين من الحاضرين، الذين عبّروا عن إعجابهم بالمشهد المؤثر.

وحرص رمضان على مشاركة الفيديو عبر حساباته الرسمية، في رسالة دعم وتشجيع واضحة للمواهب من ذوي القدرات الخاصة، ما فتح باب الإشادة بهذه اللفتة الإنسانية التي لاقت استحسانًا واسعًا.

وتوالت التعليقات الإيجابية من المتابعين، إذ رأى البعض أن هذه الخطوة تعكس قرب محمد رمضان من جمهوره، فيما اعتبر آخرون أن اللقطة أظهرت جانبًا إنسانيًا مختلفًا للفنان، مؤكدين أنه يعرف كيف يترك أثرًا يتجاوز الفن.

على صعيد آخر، كان محمد رمضان قد أعاد إشعال الجدل حول مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على «فيسبوك» ظهر فيه أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية في ، وعلّق عليه بعبارة: «مسلسلي القادم».

وتسبّب المنشور في حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين، خاصة أن رمضان كان قد أعلن سابقًا خروجه من السباق الرمضاني، فيما فضّل عدم الرد على التعليقات، تاركًا جمهوره في حالة من الحيرة حول طبيعة العمل المنتظر ومكان عرضه.