داليا البحيري تكشف عن خضوعها لعملية تجميل

كشفت الفنانة عن خضوعها لعملية تجميل شملت شدّ الوجه والرقبة والجفون، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، عبّرت فيه عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة التي حققتها بعد العملية.

وأوضحت داليا، في خلال الفيديو، تفاصيل الخطوات التي مرّت بها خلال إجراء التجميل، مشيرة إلى أنّ قرارها جاء بعد ملاحظتها ظهور علامات التقدّم في العمر على وجهها ورقبتها، رغم تمتعها بصحة جيدة. وأكدت أنّ ردود فعل المحيطين بها كانت إيجابية، إذ لاحظوا فرقًا واضحًا في ملامحها بعد العملية.

وقالت داليا في حديثها: «أنا من النوع بحبّش أغيّر في شكلي، لكن خلال السنتين أو الثلاث اللي فاتوا كان الناس دايمًا يسألوني إنتِ تعبانة؟ رغم إني كنت كويسة، ودلوقتي بقى الكل بيقولي شكلك صغر زي ما كنت في فيلم سنة أولى نصب».

وأرفقت داليا البحيري الفيديو بتعليق قالت فيه: «النجمة داليا البحيري، بعد شهر واحد فقط.. شاهدوا رحلة عملية تجميل وجه نجمتنا الجميلة»، في إشارة إلى رضاها عن النتيجة النهائية التي حققتها العملية.