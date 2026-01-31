أثر… معرض حرفي يعيد إحياء ذاكرة بعلبك الحضارية

افتتح محترف "بعل"، بالتعاون مع جمعية " " في ، معرض "أثر" ضمن مشروع "إحياء الحرف في مدينة الشمس"، وبدعم من منظمة "اليونيسكو" في ، في حضور رئيس رعد، رئيس بلدية المحامي أحمد زهير الطفيلي ونائبه شلحة، ونخب ثقافية وفنية وتربوية وإعلامية واجتماعية.

وتضمّن المعرض أعمالًا حرفيّة من نتاج 30 متدربة ومتدىبًا على فنون النّحت، الخزف والخط العربي... تحاكي أعمالهم تاريخ المدينة المتجذر في حضارات العالم القديم وتجلياتها وآثارها، والذي ينهل من رؤى إبداعات معاصرة، من بينها رؤى الزميلة الإعلامية والفنانة هيام التي يسكن التاريخ وجدانها، وتحاول جاهدة إظهار كنوزه ودروسه في كتاباتها ومشاريعها الهادفة.

وختامًا لا بد من التأكيد بأن معرض "أثر" الأول يؤسس إلى المزيد من المبادرات التي تلامس هوية بعلبك، وتسعى إلى الإضاءة على جوانبها المُشرقة.