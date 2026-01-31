تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أثر… معرض حرفي يعيد إحياء ذاكرة بعلبك الحضارية

Lebanon 24
31-01-2026 | 06:41
أثر… معرض حرفي يعيد إحياء ذاكرة بعلبك الحضارية
 افتتح محترف "بعل"، بالتعاون مع جمعية "داري" في مدينة بعلبك، معرض "أثر" ضمن مشروع "إحياء الحرف في مدينة الشمس"، وبدعم من منظمة "اليونيسكو" في لبنان، في حضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي ونائبه عبد الرحيم شلحة، ونخب ثقافية وفنية وتربوية وإعلامية واجتماعية.

وتضمّن المعرض أعمالًا حرفيّة من نتاج 30 متدربة ومتدىبًا على فنون النّحت، الخزف والخط العربي... تحاكي أعمالهم تاريخ المدينة المتجذر في حضارات العالم القديم وتجلياتها وآثارها، والذي ينهل من رؤى إبداعات معاصرة، من بينها رؤى الزميلة الإعلامية والفنانة هيام وهبة التي يسكن التاريخ وجدانها، وتحاول جاهدة إظهار كنوزه ودروسه في كتاباتها ومشاريعها الهادفة.

وختامًا لا بد من التأكيد بأن معرض "أثر" الأول يؤسس إلى المزيد من المبادرات التي تلامس هوية بعلبك، وتسعى إلى الإضاءة على جوانبها المُشرقة. 

 

