Najib Mikati
هاني مهنا: "شيرين عبد الوهاب مينفعش تغني غير شعبي"

Lebanon 24
31-01-2026 | 10:30
هاني مهنا: شيرين عبد الوهاب مينفعش تغني غير شعبي
هاني مهنا: شيرين عبد الوهاب مينفعش تغني غير شعبي photos 0
أعرب الموسيقار الشهير هاني مهنا عن رأيه بعدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب.

وقال مهنا في خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" على أم بي سي مصر، إن "عمرو دياب مش مطرب"، وأوضح أن "الهضبة" يمتلك ذكاء فنيا استثنائيا ومستمر في نجاحه لسنوات طويلة تصل إلى 30 سنة، مشيرا إلى أنه يذكره بالعمالقة، مثل: عبدالحليم حافظ.

كما أشار الموسيقار المعروف إلى أن مفهوم المطرب في رأيه يرتبط بالارتجال والطرب الخالص الذي يجبر المستمع على التفاعل العاطفي معه، مؤكدا أن ذلك لا ينتقص من قيمة عمرو دياب بل يبرز وعيه وذكائه.

وعن الفنانة شيرين عبدالوهاب، كشف هاني مهنا عن كواليس أول لقاء جمعهما، مشيرا إلى أنه فوجئ بقوة صوتها وصدق إحساسها، لكنه لم يرها في البداية مناسبة للأغنية الطربية الكلاسيكية.

وقال هاني مهنا إنه أخبر شيرين صراحة بأنها لا تصلح لأن تكون مطربة بالمعنى التقليدي، وأن الأغنية الشعبية تلائم صوتها وتبرزه.

إذ أوضح مهنا أن انطلاقة شيرين الحقيقية جاءت بعد تقديم أغنية "جرح تاني"، التي شكلت نقطة تحول في مسيرتها الفنية، مؤكدا أنها تمتلك شخصية فنية قوية جعلت أعمالها تحظى بانتشار واسع.

فيما وصف الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، بأنها من الأصوات النادرة التي لم ينصفها الزمن، مضيفاً أنها لو امتد بها العمر لكانت واحدة من أعظم نجمات الغناء في الوطن العربي.

يذكر أن هاني مهنا موسيقار ومؤلف موسيقي وعازف مصري بارز، يعد من أهم صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي.

