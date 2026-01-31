تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد شائعات الزواج.. عمرو أديب برفقة دينا طلعت
Lebanon 24
31-01-2026
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهر الإعلامي
عمرو أديب
للمرة الأولى برفقة سيدة الأعمال دينا طلعت خلال إحدى الحفلات الخاصة التي جمعتهما.
ويأتي هذا الظهور بعد تداول أنباء خلال الفترة الماضية عن زواجهما.
كما تصدر اسم دينا طلعت محركات البحث عقب إعلان طلاق
لميس الحديدي
وعمرو أديب، بعد زواج استمر لأكثر من 25 عامًا.
