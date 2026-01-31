بسبب منشورات مسيئة للمصريين.. غضب عارم تجاه ممثل عربي

أثارت منشورات قديمة للممثل والمؤلف الموسيقي السوداني محمود السراج، موجة غضب واسعة لدى الجماهير والسودانية على .



وأظهرت المنشورات المتداولة إساءات متكررة موجهة للمصريين، مما دفع الكثيرين للمطالبة بمنعه من العمل في مصر.



ولم يصدر عن السراج أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه الاتهامات أو الجدل المثار حوله.



من جهتها، أعلنت في مصر، برئاسة الدكتور ، أنها تفحص الأمر على وجه السرعة، وأن الأزمة ستُطرح للنقاش في اجتماع النقابة المقرر يوم غد لاتخاذ قرار مناسب.



يُذكر أن محمود السراج خريج ، وله مسيرة فنية بدأت في السينما السودانية عام 1993. (القاهرة24)

