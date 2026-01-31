تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
-8
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بسبب منشورات مسيئة للمصريين.. غضب عارم تجاه ممثل عربي
Lebanon 24
31-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت منشورات قديمة للممثل والمؤلف الموسيقي السوداني محمود السراج، موجة غضب واسعة لدى الجماهير
المصرية
والسودانية على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وأظهرت المنشورات المتداولة إساءات متكررة موجهة للمصريين، مما دفع الكثيرين للمطالبة بمنعه من العمل في مصر.
ولم يصدر عن السراج أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه الاتهامات أو الجدل المثار حوله.
من جهتها، أعلنت
نقابة المهن التمثيلية
في مصر، برئاسة الدكتور
أشرف زكي
، أنها تفحص الأمر على وجه السرعة، وأن الأزمة ستُطرح للنقاش في اجتماع النقابة المقرر يوم غد لاتخاذ قرار مناسب.
يُذكر أن محمود السراج خريج
كلية الصيدلة
، وله مسيرة فنية بدأت في السينما السودانية عام 1993. (القاهرة24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟
Lebanon 24
ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟
01/02/2026 13:53:26
01/02/2026 13:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سياحيا.. هذا هو المزاج العربي تجاه لبنان
Lebanon 24
سياحيا.. هذا هو المزاج العربي تجاه لبنان
01/02/2026 13:53:26
01/02/2026 13:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: التصنيف الأميركي للإخوان يعكس صواب موقف مصر تجاه هذه الجماعة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: التصنيف الأميركي للإخوان يعكس صواب موقف مصر تجاه هذه الجماعة
01/02/2026 13:53:26
01/02/2026 13:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ حضرموت وقائد "درع الوطن": الانتقالي جهز خططا لخلق فوضى عارمة في حضرموت
Lebanon 24
محافظ حضرموت وقائد "درع الوطن": الانتقالي جهز خططا لخلق فوضى عارمة في حضرموت
01/02/2026 13:53:26
01/02/2026 13:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
نقابة المهن التمثيلية
كلية الصيدلة
أشرف زكي
محمود ال
رئاسة ال
القاهرة
السودان
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن السلام بين لبنان وإسرائيل... تصريح مفاجىء من كارين رزق الله (فيديو)
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل... تصريح مفاجىء من كارين رزق الله (فيديو)
06:14 | 2026-02-01
01/02/2026 06:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا لوعة القلب".. الموت يغيب ابن مؤثر عربي والجمهور يواسيه
Lebanon 24
"يا لوعة القلب".. الموت يغيب ابن مؤثر عربي والجمهور يواسيه
04:55 | 2026-02-01
01/02/2026 04:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده.. هنيدي: "الكوميديان" الذي أعاد صياغة شباك التذاكر العربي
Lebanon 24
في عيد ميلاده.. هنيدي: "الكوميديان" الذي أعاد صياغة شباك التذاكر العربي
02:33 | 2026-02-01
01/02/2026 02:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الجماهيري الكبير.. "Wicked" يغيب عن ترشيحات الأوسكار
Lebanon 24
بعد النجاح الجماهيري الكبير.. "Wicked" يغيب عن ترشيحات الأوسكار
00:44 | 2026-02-01
01/02/2026 12:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في "قضية المخدرات الكبرى"
Lebanon 24
غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في "قضية المخدرات الكبرى"
16:45 | 2026-01-31
31/01/2026 04:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة عسكريّة عن "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
14:02 | 2026-01-31
31/01/2026 02:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
Lebanon 24
"روزفلت" رست قرب لبنان.. مدمّرة أميركية "مُرعبة" هذه قدراتها
13:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
Lebanon 24
فجر اليوم.. ماذا أعلن ترامب عن إيران؟
23:40 | 2026-01-31
31/01/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
Lebanon 24
القرار اتخذ بشأن إيران.. إقرأوا آخر تقرير عن "الضربة"
07:00 | 2026-01-31
31/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
Lebanon 24
إليكم تصنيف لبنان.. موقع يكشف ترتيب الجيوش في الشرق الأوسط
14:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:14 | 2026-02-01
عن السلام بين لبنان وإسرائيل... تصريح مفاجىء من كارين رزق الله (فيديو)
04:55 | 2026-02-01
"يا لوعة القلب".. الموت يغيب ابن مؤثر عربي والجمهور يواسيه
02:33 | 2026-02-01
في عيد ميلاده.. هنيدي: "الكوميديان" الذي أعاد صياغة شباك التذاكر العربي
00:44 | 2026-02-01
بعد النجاح الجماهيري الكبير.. "Wicked" يغيب عن ترشيحات الأوسكار
16:45 | 2026-01-31
غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في "قضية المخدرات الكبرى"
15:55 | 2026-01-31
هل قُتلت هدى شعراوي بسبب مقابلتها الأخيرة؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
01/02/2026 13:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
01/02/2026 13:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
01/02/2026 13:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24