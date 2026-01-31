تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بسبب منشورات مسيئة للمصريين.. غضب عارم تجاه ممثل عربي

Lebanon 24
31-01-2026 | 23:00
بسبب منشورات مسيئة للمصريين.. غضب عارم تجاه ممثل عربي
أثارت منشورات قديمة للممثل والمؤلف الموسيقي السوداني محمود السراج، موجة غضب واسعة لدى الجماهير المصرية والسودانية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المنشورات المتداولة إساءات متكررة موجهة للمصريين، مما دفع الكثيرين للمطالبة بمنعه من العمل في مصر.

ولم يصدر عن السراج أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه الاتهامات أو الجدل المثار حوله.

من جهتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، أنها تفحص الأمر على وجه السرعة، وأن الأزمة ستُطرح للنقاش في اجتماع النقابة المقرر يوم غد لاتخاذ قرار مناسب.

يُذكر أن محمود السراج خريج كلية الصيدلة، وله مسيرة فنية بدأت في السينما السودانية عام 1993. (القاهرة24)
مواقع التواصل الاجتماعي

نقابة المهن التمثيلية

كلية الصيدلة

أشرف زكي

محمود ال

رئاسة ال

القاهرة

السودان

