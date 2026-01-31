تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في "قضية المخدرات الكبرى"

Lebanon 24
31-01-2026 | 16:45
A-
A+
غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى
غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا الأحد، محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية مخدرات كبرى، لاتهامهم بتكوين عصابة منظمة لجلب مواد كيماوية تُستخدم في تخليق مواد مخدرة، بقصد تصنيعها والاتجار بها.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وعضوية المستشارين صديق رفقي وطلال رضوان ونزار عمر، وبحضور وكيل النائب العام محمود السنوسي.

وخلال الجلسة السابقة، قالت محامية المتهم الثامن إن موكلها خريج الأزهر ويتمتع بحسن السيرة، معتبرة أن الاتهام جاء "مجردًا من الأدلة اليقينية"، وطالبت ببراءته لانتفاء أركان الجريمة وعدم صلته بالواقعة، فيما تواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعات دفاع باقي المتهمين تمهيدًا للفصل في القضية.

كما واصل دفاع محمد خليفة، شقيق المتهمة الرابعة سارة خليفة، مرافعته مطالبًا ببراءة موكله، مشيرًا إلى أنه يعاني أمراضًا مزمنة في القلب والصدر "تمنعه" من ممارسة أي نشاط من هذا النوع، ومشككًا في جدية التحريات، ومؤكدًا أن الطبيب الشرعي أفاد بأن المضبوطات "لا تعد مواد مخدرة" وفق التوصيف الطبي والفني، على حد قوله.

وطعن الدفاع على إجراءات التحقيق، معتبرًا أن هناك قصورًا، ومشيرًا إلى عدم سماع شهادة أو مواجهة حارس العقار المتهم السادس، كما اعتبر أن تقرير المعمل الفني وحده لا يكفي لتكوين قناعة قضائية، مطالبًا باستبعاد الاعترافات المنسوبة لموكله لبطلانها.

ومن داخل قفص الاتهام، قال محمد خليفة إنه تعرض للإكراه، متحدثًا عن اقتياده إلى جهة أمنية وتعرض والدته وزوجته وشقيقته للاعتداء، وفق قوله، مؤكدًا أنه لا يعرف باقي المتهمين وأنه تعرض للتهديد لحمله على الاعتراف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلال جلسة محاكمتها.. طلب لإعلامية متّهمة بـ"قضية مخدرات كبرى" متعلق بأهلها
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 06:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قرّرت محكمة بريطانيّة بشأن قضيّة "فتاة الفندق"؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 06:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مدعي عام إيران: ندعو لتسريع محاكمة المتهمين على خلفية الاحتجاجات فورا
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 06:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض استكمال "حصرية السلاح" من دون تنفيذ اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 06:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب العام

نائب العام

القاهرة

إسماعيل

الأزهر

الشرع

الصدر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-31
Lebanon24
15:55 | 2026-01-31
Lebanon24
13:38 | 2026-01-31
Lebanon24
12:12 | 2026-01-31
Lebanon24
10:30 | 2026-01-31
Lebanon24
09:30 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24