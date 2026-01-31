غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في "قضية المخدرات الكبرى"

تستكمل محكمة جنايات المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا الأحد، محاكمة سارة و27 متهمًا آخرين في قضية مخدرات كبرى، لاتهامهم بتكوين عصابة منظمة لجلب مواد كيماوية تُستخدم في تخليق مواد مخدرة، بقصد تصنيعها والاتجار بها.



وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف ، وعضوية المستشارين صديق وطلال رضوان ونزار عمر، وبحضور وكيل محمود السنوسي.



وخلال الجلسة السابقة، قالت محامية المتهم الثامن إن موكلها خريج ويتمتع بحسن السيرة، معتبرة أن الاتهام جاء "مجردًا من الأدلة اليقينية"، وطالبت ببراءته لانتفاء أركان الجريمة وعدم صلته بالواقعة، فيما تواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعات دفاع باقي المتهمين تمهيدًا للفصل في القضية.



كما واصل دفاع محمد خليفة، شقيق المتهمة الرابعة سارة خليفة، مرافعته مطالبًا ببراءة موكله، مشيرًا إلى أنه يعاني أمراضًا مزمنة في القلب والصدر "تمنعه" من ممارسة أي نشاط من هذا النوع، ومشككًا في جدية التحريات، ومؤكدًا أن الطبيب الشرعي أفاد بأن المضبوطات "لا تعد مواد مخدرة" وفق التوصيف الطبي والفني، على حد قوله.



وطعن الدفاع على إجراءات التحقيق، معتبرًا أن هناك قصورًا، ومشيرًا إلى عدم سماع شهادة أو مواجهة حارس العقار المتهم السادس، كما اعتبر أن تقرير المعمل الفني وحده لا يكفي لتكوين قناعة قضائية، مطالبًا باستبعاد الاعترافات المنسوبة لموكله لبطلانها.



ومن داخل قفص الاتهام، قال محمد خليفة إنه تعرض للإكراه، متحدثًا عن اقتياده إلى جهة أمنية وتعرض والدته وزوجته وشقيقته للاعتداء، وفق قوله، مؤكدًا أنه لا يعرف باقي المتهمين وأنه تعرض للتهديد لحمله على الاعتراف.

