بعد النجاح الجماهيري الكبير.. "Wicked" يغيب عن ترشيحات الأوسكار

Lebanon 24
01-02-2026 | 00:44
بعد النجاح الجماهيري الكبير.. Wicked يغيب عن ترشيحات الأوسكار
أثار إعلان ترشيحات جوائز "الأوسكار" لعام 2026 موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط الفنية، بعد خلو قائمة "أفضل ممثلة" من اسمي بطلتي فيلم "Wicked"، أريانا غراندي وسينثيا إيريفو، رغم النجاح الطاغي الذي حققه الفيلم موسيقياً ونقدياً.

اعتبر نقاد ومتابعون أن استبعاد الثنائي يمثل "مفاجأة غير متوقعة"، خاصة مع التوقعات العالية التي رافقت عرض الفيلم والثناء الذي نالته غراندي وإيريفو على أدائهما الصوتي والتمثيلي. ورغم أن الفيلم حصد ترشيحات في فئات تقنية وتصميمية، إلا أن غيابه عن فئات التمثيل الرئيسية وضع الأكاديمية في مرمى الانتقادات.

تشير القراءات الفنية إلى أن ازدحام العام بأدوار درامية قوية ومنافسة شرسة في فئة التمثيل النسائي قد يكون السبب وراء تراجع حظوظ بطلات الأعمال الموسيقية (Musicals). كما يرى البعض أن تقسيم الفيلم إلى أجزاء قد يجعل الأكاديمية تميل إلى التريث في منح الجوائز الكبرى حتى اكتمال السلسلة، رغم الأداء المبهر الذي قُدم في الجزء الأول.

أريانا غراندي

أكاديمية

الثنائي

الرئيسي

أوسكار

سينثيا

غراندي

أريانا

