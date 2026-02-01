تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بالفيديو... إطلاق نار كثيف استهدف منزل أحد المخرجين والمنتجين الشهيرين!

Lebanon 24
01-02-2026 | 08:46
بالفيديو... إطلاق نار كثيف استهدف منزل أحد المخرجين والمنتجين الشهيرين!
بالفيديو... إطلاق نار كثيف استهدف منزل أحد المخرجين والمنتجين الشهيرين! photos 0
أطلق النار في 4 جولات، على منزل المخرج والمنتج البوليوودي الشهير روهيت شيتي في منطقة جوهو في مدينة مومباي الهندية.

وذكرت السلطات الأمنية أنها لم تتحقق بعد من تواجد مخرج سلسلة "سانجام" و"جولمال" داخل سكنه وقت وقوع الحادثة، بينما فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول البرج السكني كإجراء احترازي.

وتباشر الشرطة الهندية تحقيقات موسعة للكشف عن الدوافع الكامنة وراء عملية إطلاق النار، حيث يفحص المحققون كافة الاحتمالات لتحديد هوية المتورطين.
 
ولاحقاً، أعلن "أرزو بيشنوي" و"شوبام لونكار"، العضوان البارزان في عصابة "لورانس بيشنوي"، مسؤوليتهما عن الهجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما وضع الحادثة ضمن سياق استهداف الشخصيات العامة. (الامارات 24)
 
 
