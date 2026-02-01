بشكلٍ مفاجئ.. عمرو سعد يعتزل الدراما

أعلن الفنان سعد اعتزال الدراما التليفزيونية بشكل نهائي بدءا من العام المقبل 2027، وذلك بعد انتهاء تصوير مسلسله الجديد "إفراج" الذي ينافس به في موسم 2026.



وأعرب عن فخره الشديد بالعمل، مؤكدًا أنه قدم من خلاله "عملًا يليق باسم مصر وتاريخ الدراما "، وأنه يمثل "سفير الدراما المصرية" على شاشات MBC وMBC ، ومتمنيا له النجاح والتأثير والمتعة لدى الجمهور العربي. (روسيا اليوم)

