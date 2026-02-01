تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بشكلٍ مفاجئ.. عمرو سعد يعتزل الدراما
Lebanon 24
01-02-2026
|
10:37
أعلن الفنان
المصري عمرو
سعد اعتزال الدراما التليفزيونية بشكل نهائي بدءا من العام المقبل 2027، وذلك بعد انتهاء تصوير مسلسله الجديد "إفراج" الذي ينافس به في موسم
رمضان
2026.
وأعرب عن فخره الشديد بالعمل، مؤكدًا أنه قدم من خلاله "عملًا يليق باسم مصر وتاريخ الدراما
المصرية
"، وأنه يمثل "سفير الدراما المصرية" على شاشات MBC
العراق
وMBC
الخليج
، ومتمنيا له النجاح والتأثير والمتعة لدى الجمهور العربي. (روسيا اليوم)
روسيا اليوم
المصري عمرو
عمرو سعد
المصرية
العراق
الخليج
روسيا
رمضان
