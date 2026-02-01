تعثرت ووقعت في الشارع.. فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها (صورة)

بعد تعرضها لحادث أدى الى كسر في مفصلها أثناء توجهها لأول يوم تصوير لمسلسل جديد، تحدثت الإعلامية خلال تقديمها برنامج "الستات" بمشاركة الإعلامية عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة .

وأشارت جودة إلى أن بدر تعثرت عند عتبة صغيرة ووقعت، وتم نقلها على الفور الى المستشفى بواسطة الإسعاف، حيث قرر الأطباء إجراء عملية عاجلة.



وأضافت أن العملية نجحت، إلا أن سوسن ما زالت تعانى من ألم شديد، ومع استقرار حالتها قد تُغادر المستشفى اليوم، لكنها ستحتاج لفترة طويلة دون حركة للساق المتأثرة.



وكانت بدر قد تعرضت لسقوط مفاجئ أثناء سيرها في وسط ، مما أدى الى إصابتها في الفخذ الأيمن، وعلى الفور تم نقلها الى بواسطة سيارة إسعاف، قبل أن يتم تحويلها لاحقاً الى مستشفى بمنطقة المهندسين، حيث خضعت للفحوص الطبية اللازمة، وتم عرضها على جرّاح عظام، والذي بعد الكشف عليها، قرر إجراء عملية جراحية لتركيب دعامة في الفخذ الأيمن.