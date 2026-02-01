تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تعثرت ووقعت في الشارع.. فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها (صورة)

Lebanon 24
01-02-2026 | 23:48
A-
A+
تعثرت ووقعت في الشارع.. فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها (صورة)
تعثرت ووقعت في الشارع.. فنانة شهيرة تعرّضت لحادث أدى لكسر في مفصلها (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد تعرضها لحادث أدى الى كسر في مفصلها أثناء توجهها لأول يوم تصوير لمسلسل جديد، تحدثت الإعلامية المصرية سهير جودة خلال تقديمها برنامج "الستات" بمشاركة الإعلامية مفيدة شيحة عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة سوسن بدر
 
 
 
 
 
وأشارت جودة إلى أن بدر تعثرت عند عتبة صغيرة ووقعت، وتم نقلها على الفور الى المستشفى بواسطة الإسعاف، حيث قرر الأطباء إجراء عملية عاجلة.

وأضافت أن العملية نجحت، إلا أن سوسن ما زالت تعانى من ألم شديد، ومع استقرار حالتها قد تُغادر المستشفى اليوم، لكنها ستحتاج لفترة طويلة دون حركة للساق المتأثرة.

وكانت بدر قد تعرضت لسقوط مفاجئ أثناء سيرها في وسط القاهرة، مما أدى الى إصابتها في الفخذ الأيمن، وعلى الفور تم نقلها الى مستشفى الهلال بواسطة سيارة إسعاف، قبل أن يتم تحويلها لاحقاً الى مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، حيث خضعت للفحوص الطبية اللازمة، وتم عرضها على جرّاح عظام، والذي بعد الكشف عليها، قرر إجراء عملية جراحية لتركيب دعامة في الفخذ الأيمن.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تُلزم طليقها بدفع نفقات أجرة عاملة منزلية لنجليها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفلت بعيد ميلادها قبل ساعات.. فنانة وإعلامية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أقل من شهر على زواجها.. والد فنانة شهيرة يتعرّض لأزمة صحية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة تتعرض للتحرش في الشارع… ما مصير المتهم؟
lebanon 24
Lebanon24
02/02/2026 09:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى الهلال

مفيدة شيحة

سهير جودة

سوسن بدر

القاهرة

المصرية

الهلال

هلال ب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:33 | 2026-02-02
Lebanon24
13:32 | 2026-02-01
Lebanon24
10:37 | 2026-02-01
Lebanon24
09:36 | 2026-02-01
Lebanon24
08:46 | 2026-02-01
Lebanon24
07:56 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24