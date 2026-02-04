تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير (صور)

Lebanon 24
04-02-2026 | 23:00
A-
A+
محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير (صور)
محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حرص المطرب محمد رمضان على تحية النجم الكبير الفنان يحيى الفخراني، خلال حضوره حفل "أوبرا توت عنخ أمون" المقام في السفارة الإيطالية بالقاهرة.

وقبل محمد رمضان رأس يحيى الفخراني ترحيبًا بوجوده ضمن المشاركين في الحفل، بحضور المهندس نجيب ساويرس والدكتور زاهي حواس عالم المصريات، والفنان حسين فهمي، وسفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي.








Advertisement
مواضيع ذات صلة
كان يلبس "كعبا عاليا".. محمد رمضان يقبل رأس فتاة بعد مساعدته في تغيير حذائه (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 11:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية.. وتأجيل تصويره الأعمال التي يُشارك فيها في رمضان (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 11:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن الفنان محمد رمضان سنتين
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 11:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة: محمد رمضان شتمني
lebanon 24
Lebanon24
05/02/2026 11:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24

نجيب ساويرس

محمد رمضان

الإيطالية

حسين فهمي

الإيطالي

القاهرة

إيطاليا

توت ⚔️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-02-05
Lebanon24
03:23 | 2026-02-05
Lebanon24
02:10 | 2026-02-05
Lebanon24
00:27 | 2026-02-05
Lebanon24
23:00 | 2026-02-04
Lebanon24
15:54 | 2026-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24